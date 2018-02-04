Из-за сильного снегопада в Москве повалены более двух тысяч деревьев
Об этом в своем Твиттере написал мэр Собянин. Ранее сообщалось, что из-за падения дерева и обрыва линии электропередач в Москве погиб один человек и пятеро пострадали.
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Об этом в своем Твиттере написал мэр Собянин. Ранее сообщалось, что из-за падения дерева и обрыва линии электропередач в Москве погиб один человек и пятеро пострадали.
Комментарии10
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alexis_l 04 февраля 2018 | 20:36
Какие-то слабые деревья в Москве.
gordy 04 февраля 2018 | 20:45
"Из-за сильного снегопада в Москве повалены более двух тысяч деревьев"
Считал не покладая рук?
agriment 04 февраля 2018 | 22:11
gordy: 20:45 "Считал не покладая рук? "
-А как же? Каждое дерево распила бюджетных денег стоит.
Форс мажор/ чрезвычайная ситуация/ стихийное бедствие,
главное, озвучить объём и причину на что списать полбюджета
pycckoe_cpy 04 февраля 2018 | 20:38
Нарушения электроснабжения произошли почти в двух с половиной сотнях населенных пунктов в Подмосковье
Да и не живёт там никто. Чай не Крым, брошено всё. Деньги нужнее на погранзаставах Крайнего Севера, на военную авиацию на Итурупе каком-нить.
ginbin_ 04 февраля 2018 | 20:47
Надеюсь, что собякин уже заказал в Германии саженцы липы и берёзы по 200.000 рублей?
peresvet73 04 февраля 2018 | 21:03
Будет на чём попилить бюджет! Друзья и родственники уже приготовили сметы?!
sergei03 04 февраля 2018 | 21:05
Плитка цела? Кстати, на плитке не растут деревья.
sasass 04 февраля 2018 | 21:26
Пальмы не надо было сажать в горшках - они в тундре не растут...
i_one_off 04 февраля 2018 | 21:49
За последние два дня я не видел на улицах ни одного дворника и ни одной снегоуборочной машины.
А он про деревья в твиттере твикает.
Кстати, поваленных деревьев я тоже не видел ни одного.
vladimir_veteran 04 февраля 2018 | 21:51
Собянин! Твоя команда шибко умная. Так почему они не наведут порядок с деревьями? Почему у тебя люди гибнут из-за разгильдяйства твоих помощников и тебя самого?