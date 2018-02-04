Причиной выброса рутения осенью прошлого года на Южном Урале мог стать эксперимент на предприятии «Маяк»
Об этом пишет французская газета газета Le Figaro. По информации газеты, эксперимент по изготовлению источника радиации проводился по заказу французского Комиссариата по атомной энергии и итальянского Национального института ядерной физики. Радиоактивный источник планировалось установить рядом с большим детектором частиц в Италии.
«Насколько я знаю, «Маяк» — единственное предприятие, которое подало заявку на наш тендер по производству радиоактивного источника. Это единственное в мире предприятие, способное его изготовить», — рассказал сотрудник Института исследований фундаментальных законов Вселенной Тьерри Лассер, ответственный за разработку радиоактивного источника с французской стороны.
Однако в декабре прошлого года руководство «Маяка» сообщило заказчикам, что не может обеспечить поставки источника. Оно объяснило это тем, что производственный процесс не позволил достичь необходимого уровня радиоактивности.
Комментарии23
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serhio_25__ 04 февраля 2018 | 20:38
Европейский фейк продолжение. Маяк рутением не занимается. Самое большое содержание рутения в Европе, а конкретней в Румынии, но виноват все равно Маяк.
gordy 04 февраля 2018 | 20:42
А чего те тогда отнекивались?
serhio_25__ 04 февраля 2018 | 20:43
gordy: Кто отнекивался? Румыния?
popyas 04 февраля 2018 | 20:52
serhio_25__: РУмыния это хорошо! но Росеяне дышите лубже!
serhio_25__ 04 февраля 2018 | 20:54
popyas: Очередная дочь офицера:
“Сейчас пишут, что Челябинск оцеплен. Выехать из города невозможно. Облако стоит по- прежнему. Люди задыхаются. Сегодня облако двинулось на Татарстан” – поделилась записью некоего Макара в своем ФБ известная в узких кругах публицистка Лиза Богуцкая, еще 24 ноября, и интернет взорвался истерикой.
vilingrad 04 февраля 2018 | 20:57
serhio_25__: РФ-полигон Сатаны. Была такая книжка Игоря Бабича. Глупая! Но название хорошее, правильное:(
bbob 04 февраля 2018 | 21:35
serhio_25__: //Маяк рутением не занимается//
А вот выдержки из официального сообщения Ростехнадзора от 22 ноября прошлого года (сообщение есть на сайте ведомства):
"Ростехнадзором была своевременно получена и проанализирована информация об обнаружении в конце сентября - начале октября 2017 года в атмосферном воздухе ряда европейских государств изотопа рутений-106...
В связи с тем, что неконтролируемый выброс этого изотопа мог явиться результатом деятельности по переработке отработавшего ядерного топлива или производства радионуклидных источников, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору в период с 26 октября по 3 ноября 2017 года провела проверку выполнения мер по радиационному контролю за источниками выбросов радиоактивных веществ на предприятии Госкорпорации «Росатом» ФГУП «ПО Маяк» (г. Озерск, Челябинская область)...
установлено, что в течение августа-октября 2017 года на территории ФГУП «ПО Маяк», его санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения удельная активность радионуклидов в приземном воздухе, включая удельную активность изотопа рутений-106, не превышала допустимых и контрольных уровней"
Так что есть там рутений, не пыли Серхио.
А вообще Серхио известный спец по всем вопросам, главное ему защитить озерно-кущевскую братву. Помню я его как-то макал в его глупости по поводу ВВП России и Украины.
eduard53 04 февраля 2018 | 22:17
bbob:
Отрицать возможность наличия рутения на "Маяке" могут либо упёртые путриоты, либо профаны в данном вопросе. Два основных способа добычи рутения (кстати, его название - на латыни - Россия,где он был открыт):
1. из отходов платиновой руды,
2. при переработке ядерного горючего (ТВЭЛов).
Уж от второго метода (своего штатного) "Маяк" не отвертится.
sasass 04 февраля 2018 | 20:39
Стервецы ,у себя эксперименты не делают - боятся народа , а у дикарей все можно и все проглотят и съедят любую радиоактивную пыль...
lisitsa1962 04 февраля 2018 | 21:41
sasass: Ну, если дикари сами подают заявки...
ansata 04 февраля 2018 | 20:40
Это единственное в мире предприятие, способное его изготовить
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ну вот и изготовили.. И опробовали.
mikhail_spb_ 04 февраля 2018 | 20:42
Комуняки с чекистами полстраны радиацией загадили, а народонаселение не возражает.
hastings 04 февраля 2018 | 20:45
mikhail_spb_: это ради нашей же безопасности и сохранения суверенитета.
milyimilyi 04 февраля 2018 | 20:53
mikhail_spb_: а сейчас кто гадит, комуняки, чекисты,попы, может либеральная тусовка?
comanchero 04 февраля 2018 | 21:00
mikhail_spb_: Не... помнится, СМИ вещали, что это дело рук проклятых жидобандеровских массонов... или нет, массоновских жидобандеров...
короче, кто-то из них.
gregor 04 февраля 2018 | 20:46
Причиной выброса рутения осенью прошлого года на Южном Урале мог стать эксперимент на предприятии «Маяк»
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Ну вот , никогда быть не могло , и опять ........ 12 комиссий из России ,опровергало , Песков ,от имени Кремля , опровергал . Путин клялся конституцией ,что это не "Маяк " и на тебе ..... .
Ну Обама ,ну даёт ..ааа ?
milyimilyi 04 февраля 2018 | 20:49
Обшивку НЛО вскрыли, вот и выброс-это же очевидно
penny 04 февраля 2018 | 20:52
Источник и тендер это фигня. Что важно- какой силы произошло радиоактивное загрязнение на урале? На маяке не впервые случается "чернобыль" с тысячями погибших. Сколько будет в этот раз?
serhio_25__ 04 февраля 2018 | 20:57
penny: Как перекрытый Челябинск и армия на БТРах на блокпостах?
eduard53 04 февраля 2018 | 21:08
penny:
О частых тысячах погибших не скажу, пусть это останется на Вашей совести. Но, что аварии на "Маяке" бывали нередко, это знаю точно. Да и на таком крупном и опасном предприятии по-другому вряд ли могло быть ...
kdv75 04 февраля 2018 | 20:54
А доставку на дом заказывали?
eduard53 04 февраля 2018 | 20:58
Помнится, о чернобыльском взрыве тогдашняя кремлядь тоже пыталась помалкивать,
пока его радиоактивное облако не зарегистрировали в Скандинавии ...
sm59 04 февраля 2018 | 21:23
Этот выброс - штатаная ситуация по проекту "Суперпатриот". А что зашакалило - так не тем изотопом накормили... вечная российская безалаберность.