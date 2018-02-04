Причиной выброса рутения осенью прошлого года на Южном Урале мог стать эксперимент на предприятии «Маяк»

Об этом пишет французская газета газета Le Figaro. По информации газеты, эксперимент по изготовлению источника радиации проводился по заказу французского Комиссариата по атомной энергии и итальянского Национального института ядерной физики. Радиоактивный источник планировалось установить рядом с большим детектором частиц в Италии.

«Насколько я знаю, «Маяк» — единственное предприятие, которое подало заявку на наш тендер по производству радиоактивного источника. Это единственное в мире предприятие, способное его изготовить», — рассказал сотрудник Института исследований фундаментальных законов Вселенной Тьерри Лассер, ответственный за разработку радиоактивного источника с французской стороны.

Однако в декабре прошлого года руководство «Маяка» сообщило заказчикам, что не может обеспечить поставки источника. Оно объяснило это тем, что производственный процесс не позволил достичь необходимого уровня радиоактивности.