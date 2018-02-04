В аэропорту «Шереметьево» из-за снежных заносов самолет «Аэрофлота» не смог выехать на взлетно-посадочную полосу
Об этом в переговорах с диспетчером сообщил один из членов экипажа. Эти переговоры транслируют любители авиации в интернете.
Этот рейс должен был вылететь сегодня из Москвы еще утром. Также пилоты в радиоэфире предупреждают диспетчеров о том, что у них заканчивается рабочий день, и самолет уже не сможет взлететь в соответствии с законом.
Всего в московских аэропортах из-за непогоды задержано около 150 рейсов. Об этом «Интерфаксу» сообщили в диспетчерских службах московской воздушной зоны. Также почти вдвое выросло число самолетов, которые не смогли приземлиться в аэропортах Москвы. 11 самолетов ушли на запасные аэродромы из «Домодедово», 4 из «Шереметьево», один из «Внуково».
Многие пассажиры сегодня жалуются не только на задержку или отмену их рейсов, но и на равнодушное отношение представителей авиакомпаний к ним.
Комментарии9
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piter_ug 04 февраля 2018 | 20:08
Самолеты - это сотни людей, а вот завтра люди выйдут к машинам на работу ехать, а там сугробы вместо машин. И это уже сотни тысяч, переходящие в миллионы.
Вот уж поработают лопатами, если они у них есть!
Можно заранее объявлять понедельник выходным днём.
daatan 04 февраля 2018 | 20:19
Можно. В пиндосне неделями в этом году уже выходные из-за погоды гуляют.
gordy 04 февраля 2018 | 20:30
"Многие пассажиры сегодня жалуются не только на задержку или отмену их рейсов, но и на равнодушное отношение представителей авиакомпаний к ним."
Рабы и хозяева?
kdv75 04 февраля 2018 | 21:00
gordy: Требуют улучшения метеоусловий.
abuvgrobu 04 февраля 2018 | 20:14
Обычный зимний снежок, а эти клоуны уже который день бегают, как куры заполошные: "желтый уровень", "оранжевый уровень".. Тьфу, говноеды московские..
vsveter 04 февраля 2018 | 20:25
abuvgrobu: Трепло. Снег валил непрерывно и убирают его непрерывно. Так что клоун явно вы.
abuvgrobu 04 февраля 2018 | 21:56
vsveter: Лжец. Легкий пушок, мелкие снежинки, не в пример, как в остальной России.. Ну, "убирают", это понятно - денежки "за уборку" осваивать-то нужно говноедам московским..
putin_itogy 04 февраля 2018 | 20:33
Блокировку дифференциала забыл где включается...? ))
Режимчик прибавил бы, и перелетел через сугроб..))
kdv75 04 февраля 2018 | 21:02
putin_itogy: в сугробчик возможно заехал, "водитель самолёта")))