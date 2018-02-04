МОК призывает реформировать спортивный арбитражный суд
Международный олимпийский комитет призывает реформировать спортивный арбитражный суд. Об этом заявил президент МОК Томас Бах. По его словам, качество решений суда не удовлетворяет международную организацию.
Спортивный арбитражный суд на днях снял с 28 российских спортсменов подозрения в применении допинга.
Комментарии2
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liberal_vulgaris 04 февраля 2018 | 11:15
Наш навальный тоже ноет, что суд не тот стал. Очень уж часто его после суда на конюшнях за брехню порют. А тут еще и сообщника по кировским делишкам на нары отправили.
oblom777 04 февраля 2018 | 11:16
Это всё, что надо знать о т.н. Западных ценностях...