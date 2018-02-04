МОК призывает реформировать спортивный арбитражный суд

Международный олимпийский комитет призывает реформировать спортивный арбитражный суд. Об этом заявил президент МОК Томас Бах. По его словам, качество решений суда не удовлетворяет международную организацию.

Спортивный арбитражный суд на днях снял с 28 российских спортсменов подозрения в применении допинга.