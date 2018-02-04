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11:06, 04 февраля 2018

МОК призывает реформировать спортивный арбитражный суд

Международный олимпийский комитет призывает реформировать спортивный арбитражный суд. Об этом заявил президент МОК Томас Бах. По его словам, качество решений суда не удовлетворяет международную организацию.

Спортивный арбитражный суд на днях снял с 28 российских спортсменов подозрения в применении допинга.

Комментарии

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liberal_vulgaris 04 февраля 2018 | 11:15

Наш навальный тоже ноет, что суд не тот стал. Очень уж часто его после суда на конюшнях за брехню порют. А тут еще и сообщника по кировским делишкам на нары отправили.

oblom777 04 февраля 2018 | 11:16



Это всё, что надо знать о т.н. Западных ценностях...


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