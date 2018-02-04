Гильермо дель Торо получил главную премию Гильдии режиссёров США

Вручение премий прошло в Лос-Анджелесе.

Фильм «Форма воды» – благодаря ему Гильермо дель Торо стал лучшим. Гильдия режиссёров США отдала мексиканцу предпочтение, оставив без главной награды других претендентов, в их числе Кристофер Нолан с военной драмой «Дюнкерк» и Джордан Пил с фильмом «Прочь». Последний правда получил премию Гильдии в другой номинации – «Лучший дебютный фильм». Но её членам больше пришлась по душе фантастическая история о глухонемой уборщице из секретной лаборатории, влюбившейся в человека-амфибию. Фильму «Форма воды» критики прочат успех на предстоящем Оскаре. Картина номинирована сразу на 13 премий, в том числе ключевую Фильм года. О создателе «Лабиринта Фавна» в последнее время много говорят. Дель Торо в начале января получил престижный Золотой глобус в номинации Лучший режиссёр, а минувшей осенью «Золотой лев» на Венецианском кинофестивале. Гильдия режиссёров также отметила Мэтта Хейнемана. Его лента «Город призраков» о преступлениях боевиков ИГИЛ признана лучшим документальным фильмом. В этой номинации в числе прочих был и фильм «Икар» британца Брайана Фогеля, основанный на интервью с информатором ВАДА Григорием Родченковым. Рид Морано лучший режиссёр драматического сериала за один из эпизодов «Рассказа служанки», а Бет Маккарти-Миллер – комедийного «Вице-президент».

Гильдия режиссёров США вручает свою премию с 1948 года. Считается, что она отражает настроения профессионалов кино перед Оскаром. И в 90 процентов случаев в номинации Лучшим режиссёром становится тот, кого Гильдия отметила в главной номинации. Вручение Оскаров пройдёт ровно через месяц.