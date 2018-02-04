В Афинах пройдет митинг под названием «Македония – это Греция»
Поводом стали многолетние споры о названии государства, которое возникло после развала Югославии.
Греция добивается изменения названия соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония. В Афинах опасаются возникновения территориальных претензий. Организаторы уже получили разрешение от местных властей и поддержку от церквей.
Греция и Скопье ведут интенсивные переговоры по разрешению спора с названием. Правительство Македонии пообещало в качестве первого шага переименовать главный аэропорт страны, который назван в честь Александра Македонского. Тем временем греческая полиция серьезно усилила меры безопасности. Силовики ожидают столкновений между ультраправыми группировками, которые могут принять участие в основной демонстрации, и участниками акции анархистов. Ожидается, что всего на улицы Афин выразить свою позицию выйдут до миллиона человек.
Пока компромисса не удалось достичь, Греция блокирует вступление Скопье в ЕС и НАТО.
Комментарии1
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na555 04 февраля 2018 | 11:16
А греки не могут свою область переименовать, чтоб не было путаницы?