В Афинах пройдет митинг под названием «Македония – это Греция»

Поводом стали многолетние споры о названии государства, которое возникло после развала Югославии.

Греция добивается изменения названия соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония. В Афинах опасаются возникновения территориальных претензий. Организаторы уже получили разрешение от местных властей и поддержку от церквей.

Греция и Скопье ведут интенсивные переговоры по разрешению спора с названием. Правительство Македонии пообещало в качестве первого шага переименовать главный аэропорт страны, который назван в честь Александра Македонского. Тем временем греческая полиция серьезно усилила меры безопасности. Силовики ожидают столкновений между ультраправыми группировками, которые могут принять участие в основной демонстрации, и участниками акции анархистов. Ожидается, что всего на улицы Афин выразить свою позицию выйдут до миллиона человек.

Пока компромисса не удалось достичь, Греция блокирует вступление Скопье в ЕС и НАТО.