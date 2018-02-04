Один человек погиб из-за падения дерева и порыва линии электропередачи в Москве
Один человек погиб из-за падения дерева и порыва линии электропередачи в Москве, еще двое получили травмы. Об этом со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина сообщают РИА «Новости».
Комментарии1
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m_doc 04 февраля 2018 | 11:14
Что ещё за "порыв линии"? Неучи эховские, хорош собственный русский язык изобретать!!! Выучите хотя бы тот, что уже имеется.