YouTube расширил список государственных СМИ, видеоролики которых сопровождаются специальной пометкой

Теперь видеохостинг уведомляет своих пользователей об источниках финансирования информационных ресурсов.

Теперь специальную пометку в YouTube получил аккаунт Deutsche Welle – под ее видеороликами в США появилась надпись «немецкая медиакомпания, финансируемая из общественного бюджета». Ранее похожими уведомлениями стали снабжать контент других СМИ, включая российские – RT и «России 24». Там указывается, что они «полностью или частично финансируются российским правительством».

Решение о маркировке контента руководство YouTube приняло на фоне горячего обсуждения так называемых фейковых новостей. Представители компании утверждают, что хотят добиться «больше прозрачности по всех аспектах», и пометки с источниками финансирования стали лишь маленьким шагом на пути к этой цели. Кроме того, глава YouTube Сьюзен Войжитски добавила, что отныне содержание загружаемых видеороликов будет проверяться тщательнее, чем раньше.

К изменению политики YouTube подтолкнула череда скандалов, в результате которой с компанией расстались несколько крупных рекламодателей. Они, в частности, были возмущены тем, что их реклама демонстрировалась перед роликами со спорным содержанием.