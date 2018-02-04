Путину передан список предпринимателей, которые скрываются от российского правосудия в Великобритани...

Президенту Владимиру Путину передан список предпринимателей, которые скрываются от российского правосудия в Великобритании. Они надеются вернуться на родину, если их дела будут пересмотрены, рассказал накануне в Лондоне уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Титов не стал называть имена из списка. Он лишь отметил, что их более десятка. И до сих пор продолжают поступать обращения. По словам Титова, в шести странах, в том числе в Великобритании сейчас открыты пункты по приему обращений от бизнесменов, желающих вернуться домой.