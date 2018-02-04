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11:01, 04 февраля 2018

Путину передан список предпринимателей, которые скрываются от российского правосудия в Великобритани

Президенту Владимиру Путину передан список предпринимателей, которые скрываются от российского правосудия в Великобритании. Они надеются вернуться на родину, если их дела будут пересмотрены, рассказал накануне в Лондоне уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Титов не стал называть имена из списка. Он лишь отметил, что их более десятка. И до сих пор продолжают поступать обращения. По словам Титова, в шести странах, в том числе в Великобритании сейчас открыты пункты по приему обращений от бизнесменов, желающих вернуться домой.

Комментарии

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evgolius7 04 февраля 2018 | 11:04

Путину передан список предпринимателей, которые скрываются от российского правосудия в Великобритани...

А список чиновников имеющих недвижимость в Великобритании он и сам знает....

tvitov66 04 февраля 2018 | 11:07

Не прячьте ваши денежки по банкам и углам,
Несите ваши денежки — иначе быть беде.
И в полночь ваши денежки заройте в землю там,
И в полночь ваши денежки заройте в землю, где?
Заройте в землю, где…

Не горы, не овраги и не лес,
Не океан без дна и берегов,
А поле, поле, поле, поле Чудес,
А поле, поле, поле, поле Чудес,
Поле чудес в Стране Дураков.
Крекс-пекс-фекс…

Из к/ф «Приключения Буратино»
Слова Б. Окуджавы,
музыка А. Рыбникова

patrik41 04 февраля 2018 | 11:14

Путину передан список предпринимателей, которые скрываются от российского правосудия в Великобритани...

Чего-то я не врубился, если они честные люди, то зачем бегут из Лондона - боятся что бриты конфискуют наворованное? А если они заднеприводные жулики, то на какое снисхождение они рассчитывают в России? Всякому ворью рады на Украине - бегите в Киев и переводите туда своё награбленное.

her 04 февраля 2018 | 11:16

patrik41: А если они заднеприводные жулики, то на какое снисхождение они рассчитывают в России? Всякому ворью рады на Украине - бегите в Киев и переводите туда своё награбленное.
------------
Гыыы, пожалеет их твой Путин, чтобы они бабки вернули в Россию, и ты утрешься, не посмеешь вякнуть на хозяина. :-)

sim202_ 04 февраля 2018 | 11:17

patrik41: /// А если они заднеприводные жулики, то на какое снисхождение они рассчитывают в России? Всякому ворью рады на Украине - бегите в Киев и переводите туда своё награбленное.///
Это ты про Якунина с Шуваловым и Абрамовичем?

brandfa 04 февраля 2018 | 11:14

Наворованное заканчивается ... они надеются вернуться на родину ... и наворовать ещё.

romashka__ 04 февраля 2018 | 11:16

Чтобы вернуться в Россию, им надо сначала стать друзьями Путина(что невозможно), а потом отказаться от своего бизнеса и отдать бабки стерху.
В России можно заниматься бизнесом только друзьям Путина

sim202_ 04 февраля 2018 | 11:15

evgolius7:
///А список чиновников имеющих недвижимость в Великобритании он и сам знает....///
И их в десятки раз больше...

shicotus_live 04 февраля 2018 | 11:05

Что,ребятЫ, испугались, что наз Западе украдут ваше "непосильно заработанное"?))
Ничего не попишешь, придется это бабло возвращать и вкладывать в страну)))

tvitov66 04 февраля 2018 | 11:09

shicotus_live: настоящий, истинный ПАТРИОТ никогда не вернёт наворованное непосильным трудом, ибо это уже его!

zs588 04 февраля 2018 | 11:13

tvitov66: Передан список... Стучим, Рома, стучим! :=)

shicotus_live 04 февраля 2018 | 11:13

tvitov66: Так что же они тогда обратились?)))
тем более, они же все, как на подбор, "политические беженцы", пострадавшие от "кровавого гежима")))

iwanow62 04 февраля 2018 | 11:06

борька березовский уже откинул копыта-хоть он не вернется.

meteor1908 04 февраля 2018 | 11:07

Ну да, ностальгия замучила... так и жаждут сменить замок под Лондоном на камеру в Матросской тишине...

pa6o4uu 04 февраля 2018 | 11:10

meteor1908: бабки в общак сдадут и получат по однушке в марьино.

vaka257 04 февраля 2018 | 11:09

А по существу - эти 210 путинцев из списка США и есть тот самый РЕЖИМ.
Всего 210 человек против 140 миллионов...

gennomov 04 февраля 2018 | 11:10

Начните с себя, в Великобритании без с разберутся, до того как смазать с награбленым они были "лучшими людьми" в одно шобле с вами.

wrongway1 04 февраля 2018 | 11:10

...желающих вернутся домой..? на родину ? ....чё. заболели они?
ХОЧУ УВИДЕТЬ ...не список ..а Предпринимателей на Родине..

davi__koloradov 04 февраля 2018 | 11:12

"Предприниматели" российскую историю не учили. Если вернутся, у них отберут активы, а самих в расход. Не сразу и по-тихому, но не менее надежно.

herax 04 февраля 2018 | 11:13

Российские олигархи, подозреваемые в коррупции, будут вынуждены объяснять свой роскошный образ жизни в Великобритании, заявил 3 февраля The Times министр безопасности Бен Уоллес.
В рамках действующей политики по борьбе с организованной преступностью, Бен Уоллес рассказал, что у чиновников могут конфисковать подозрительные активы на сумму более 50 000 фунтов стерлингов.
Он добавил, что богатые иностранные преступники почувствуют "всю мощь правительства".
Подсчитано, что в Великобритании каждый год отмываются незаконные средства в размере 90 млрд фунтов стерлингов.
Новые приказы, касающиеся необъясненных материальных ценностей, представленные на этой неделе, позволят правительственным чиновникам удерживать средства активов, включая имущество, до тех пор, пока они не будут должным образом объяснены.
"Мы придем за вами, за вашими активами, и мы создадим условия, в которых вам будет трудно жить", — заверил министр, обращаясь к олигархам из России.
Также известно, что десятки объектов, оказавшихся под подозрением, уже идентифицированы.
В частности, он сослался на так называемую операцию "Laundromat" ("Российский ландромат") – схему, в которой поддельные компании, основанные в Великобритании, отмывали деньги из России через западные банки.

"Позиция правительства является таковой: мы знаем, к чему они стремятся, и мы больше не собираемся допускать этого", — заключил Бен Уоллес.
Ранее стало известно, что российские олигархи избавляются от своих активов в США из-за новых санкций.
http://www.kasparov.ru/material.php?id=5A75AD8C3CCD7

protiv777 04 февраля 2018 | 11:16

Ходор, домой, пора домой.

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