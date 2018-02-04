Губернатор Сахалина разыграл в своем Инстаграме щенков
Новых хозяев животным Олег Кожемяко выбрал по итогам конкурса на лучший рецепт семейного счастья. Каждый из трех победителей получил щенка губернаторской мареммо-абруццкой овчарки. Среди победителей 10-летний мальчик Вова, написавший о расставании со своими близкими из-за переезда и о том, что его счастье — быть вместе с родными.
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