Губернатор Сахалина разыграл в своем Инстаграме щенков

Новых хозяев животным Олег Кожемяко выбрал по итогам конкурса на лучший рецепт семейного счастья. Каждый из трех победителей получил щенка губернаторской мареммо-абруццкой овчарки. Среди победителей 10-летний мальчик Вова, написавший о расставании со своими близкими из-за переезда и о том, что его счастье — быть вместе с родными.