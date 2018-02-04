В столичном метро утверждают, что восстановили движение на Филевской линии, прерванное из-за упавшего дерева. Сегодня после 8 утра поезда не ходили от станции «Пионерская» до станции «Кунцевская». В подземке уверяют. Что спасатели и работники метрополитена расчистили пути за 20 минут.