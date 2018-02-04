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10:32, 04 февраля 2018

Россия нанесла удар по повстанцам в Сирии в районе, где был сбит самолет Су-25

По данным Минобороны, уничтожено более 30 боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (группировка запрещена на территории России), именно она взяла на себя ответственность за сбитый российский самолет. Штурмовик был сбит накануне в провинции Идлиб. Пилот катапультировался, но погиб. В Минобороны утверждают, что это произошло во время боя с террористами. «Новая газета» со ссылкой на источник сообщила, что пилот оказался бывшим украинским летчиком. По данным собеседника издания, это Роман Филиппов из Симферополя.

Комментарии

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repmvbx_y 04 февраля 2018 | 10:44

/террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»/
_________________
Ну вот, у кого террористы (официально связанные с Аль-Каида), а у Эховских редакторов повстанцы

tour 04 февраля 2018 | 10:46

repmvbx_y:
А, что не так?!?
Произошло это в районе города Сарадиб. Населенный пункт занят не террористами запрещённой ИГИЛ, а повстанцами, поддерживаемыми Турцией. Тем не менее, наша авивция уже более недели беспощадно бомбит город Сарадиб и окрестные поселения. Новейший штурмовик Су-25СМ стоимостью около 50 миллионов долларов был сбит ракетой переносного зенитного ракетного комплекса. Что говорит о том, что авиация не защищена от ПЗРК. Американские "Стингеры" в Сирии не применяются - там только советские ПЗРК, запасов которых более чем - хватает.

repmvbx_y 04 февраля 2018 | 10:49

tour: Что не так? Аль-Каиду причастную к терактам 11 сентября называют повстанцами. Это нормально?

mordechai_blinchikov 04 февраля 2018 | 10:47

repmvbx_y: -а не хрен летать ⚠

repmvbx_y 04 февраля 2018 | 10:57

mordechai_blinchikov: О, очередной фанат Аль-Каиды радуется победам.

tvitov66 04 февраля 2018 | 11:03

repmvbx_y: вас не смущает что гнездо Аль-Каиды было немного восточнее - на территории Афганистана и Пакистана? И то что даже наш зомбоящик Аль-Каиду и ИГИЛ и смешивает в одну кучу?

vasyakirin 04 февраля 2018 | 11:06

tvitov66: Наша ответка, на их ответку, на нашу ответку за их не желание жить под диктатурой Асада....

repmvbx_y 04 февраля 2018 | 11:16

tvitov66: Претензии, пожалуйста, к редактору Эха Москвы

mordechai_blinchikov 04 февраля 2018 | 11:04

repmvbx_y: мне плевать что делают пиндосы в Сирии , что делает там ☞ Россия?

tvitov66 04 февраля 2018 | 10:50

"в Сирии в районе, где был сбит самолет Су-25" - это наверняка где-то очень далеко, вне территории в 500 тысяч квадратных километров, что Кажугет Шойгович лично освободил от террористов. Правда вот сама Сирия в 5 раз меньше, но теория Эйнштейна утверждает что пространство можно свернуть в трубочку и засунуть в ... уши доверчивых ватников, и так обильно украшенные макаронными изделиями

seryj_wolk 04 февраля 2018 | 11:01

tvitov66: Так у Гашека один персонаж утверждал, что внутри земного шара есть другой шар диаметром больше наружного. Так что Шойгу вписывается.

kavibius 04 февраля 2018 | 11:05

repmvbx_y: а российские наемники в лугандоне, это "повстанцы" или все же террористы?

vasyakirin 04 февраля 2018 | 11:09

kavibius: Эт вообще не русский наемник, а российская хохломразь как оказалось то на самом деле...

michael_golubchik 04 февраля 2018 | 11:15

repmvbx_y: Там МО привычно врет. МО говорит что самолет облетал зону деэскалации, а его взяли и сбили. Хотя на виде четко видно что самолет стрелял ракетами по зоне деэскалации, а не просто облетал, и только после этого его сбили. То есть он бомбил зону где не должен был бомбить. И МО говорит что кто-то там из «Джебхат ан-Нусра» взял на себя ответственность. Но видео выпустили и первыми заявили о сбитии не они.

michael_golubchik 04 февраля 2018 | 11:18

repmvbx_y: Свободная Армия уже давно жаловалась, что ее бомбит Россия несмотря на заключенное перемирие. Так в свое время турки долго жаловались, что нарушаются их границы. Наши никак не могли понять что так нельзя. И поняли что там нельзя летатьтолько после того как турки самолет сбили.

ostanovka 04 февраля 2018 | 10:47

Ага.
А ещё разбомбили 800 штабов террористов и триста девятнадцать заводов по изготовлению взрывчатки.
В реале уничтожен роддом с роженицами и новорожденными.

oblom777 04 февраля 2018 | 11:11

ostanovka:

Жаль, что дедушка Сталин строил в б.УССР роддомы, где высирали бандеровских шлюх, типа Вас, милочка...

good__world 04 февраля 2018 | 10:50

Слава и вечная память герою лётчику Роману Филиппову!

tvitov66 04 февраля 2018 | 10:58

good__world: неужели наш героический летчик Роман Филиппов в упор не видел что штурмовал жилые кварталы города Сарадиб, а не военную технику НАТО на поле боя? Или на домах было написато: тут прячутся коварные боевики Джебхат ан-Нусра?
Евангелие от Матфея (гл. 16): 27. ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами Своими и тогда воздаст каждому по делам его.

oblom777 04 февраля 2018 | 11:10

tvitov66:

Титов - Вы пидор, извините, если что...
И пидором Вас сделал Ваш папа, тоже пидор.

vaka257 04 февраля 2018 | 11:03

TIME нашли письмо в котором Картер Пэйдж в Августе 2013 г. писал своему публицисту что "последние пол года он имеет честь СЛУЖИТь советником в кремле". А в 2016, Кадр,который "имел честь там служить в кремле", работал у Трампа Советником по Внешней Политике...

vaka257 04 февраля 2018 | 11:05


За 7 лет войны в Сирии погибло 500 тыс. человек, ранено 2 млн. человек, стали беженцами 5 млн. человек. Все потому, что один упырь сидевший у власти 11 лет, сын другого упыря сидевшего у власти 30 лет, отказался отменить военное положение(48 лет), провести выборы и начал убивать...

nik213 04 февраля 2018 | 11:09

Как же так! Ведь ещё свеж в памяти парад на российской базе, принимаемый лично плешивым, по случаю разгрома террористов. И его заявление о том, что с игилом в Сирии покончено навсегда. Плешивый верен себе: врать! врать! врать!

benin_papa__ 04 февраля 2018 | 11:17

Ох, есть у меня серьёзные подозрения на тему "нанесла удар".
В смысле, что в том же районе. А уж тем более "высокоточный".
Министерство обороны РФ вообще не вполне ясно представляет себе территорию Сирии.
Вот целый Министр обороны РФ отрапортовал за освобождение территории, в три раза превышающий фактическую. Хорошо, что Сирия от Воронежа далеко))

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