Россия нанесла удар по повстанцам в Сирии в районе, где был сбит самолет Су-25

По данным Минобороны, уничтожено более 30 боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (группировка запрещена на территории России), именно она взяла на себя ответственность за сбитый российский самолет. Штурмовик был сбит накануне в провинции Идлиб. Пилот катапультировался, но погиб. В Минобороны утверждают, что это произошло во время боя с террористами. «Новая газета» со ссылкой на источник сообщила, что пилот оказался бывшим украинским летчиком. По данным собеседника издания, это Роман Филиппов из Симферополя.