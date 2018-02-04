До миллиона человек рассчитывают сегодня собрать организаторы митинга «Македония – это Греция» в Афинах

Это очередная акция, посвященная многолетним спорам о названии государства после развала Югославии. Организатором выступила американская неправительственная организация. Там говорят, что проводят акцию по инициативе греков, проживающих в разных странах мира. И особо подчеркивают, что это внепартийный митинг