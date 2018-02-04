До миллиона человек рассчитывают сегодня собрать организаторы митинга «Македония – это Греция» в Афинах
Это очередная акция, посвященная многолетним спорам о названии государства после развала Югославии. Организатором выступила американская неправительственная организация. Там говорят, что проводят акцию по инициативе греков, проживающих в разных странах мира. И особо подчеркивают, что это внепартийный митинг
Комментарии4
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good__world 04 февраля 2018 | 10:47
...американская неправительственная организация.
Теперь понятно кто за ними стоят и чьи уши торчат!
evgolius7 04 февраля 2018 | 11:08
good__world:
И почему Россия не возмущается?
Греция и уж тем более Македония исконно русские территории...
Вам на пальцах покажут наши выдающиеся историки и академики..
croaker 04 февраля 2018 | 10:49
И на фига им это надо?
zztop1960 04 февраля 2018 | 11:04
croaker: Это как Московия присвоила себе название " Россия". Титул князь русский имели право носить только князья литовские , московские и другие не имели прав на этот титул