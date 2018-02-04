В Волгоградской области детский омбудсмен проведет проверку после флэш-моба в детском саду

В Волгоградской области детский омбудсмен собирается провести проверку после флэш-моба, во время которого детсадовцев поставили на колени в снег. Акция была приурочена к 75-летию победы в Сталинградской битве.

При этом в интервью «Эху» уполномоченный по правам ребенка в регионе Нина Болдырева сказала, что делать выводы пока рано. Необходимо разобраться в обстоятельствах. Болдырева добавила, что обычно такие мероприятия согласуются с областной думой. По словам омбудсмена, ей об этой акции ничего не было известно до тех пор, пока в интернете не стала распространяться фотография, на которой дети на коленях в снегу выстроены в число 75.

Между тем организаторы флэш-моба и администрация города Михайловка удалили снимок со своих сайтов.