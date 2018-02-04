В Волгоградской области детский омбудсмен проведет проверку после флэш-моба в детском саду
В Волгоградской области детский омбудсмен собирается провести проверку после флэш-моба, во время которого детсадовцев поставили на колени в снег. Акция была приурочена к 75-летию победы в Сталинградской битве.
При этом в интервью «Эху» уполномоченный по правам ребенка в регионе Нина Болдырева сказала, что делать выводы пока рано. Необходимо разобраться в обстоятельствах. Болдырева добавила, что обычно такие мероприятия согласуются с областной думой. По словам омбудсмена, ей об этой акции ничего не было известно до тех пор, пока в интернете не стала распространяться фотография, на которой дети на коленях в снегу выстроены в число 75.
Между тем организаторы флэш-моба и администрация города Михайловка удалили снимок со своих сайтов.
Комментарии14
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captainobvious 04 февраля 2018 | 10:38
вы бы эту акцию ещё "хэппенингом" обозвали... может не стоит использовать слова, смысл которых не до конца понимаешь?
croaker 04 февраля 2018 | 10:46
Хотели как лучше - получилось как всегда. Либо на коленях, либо раком - две народные позиции-традиции.
m_doc 04 февраля 2018 | 10:47
Интересно, а челы с кипящим разумом возмущённым в детстве в снегу валялись, нет?
amrigo 04 февраля 2018 | 10:48
Это не флешмоб, а насилие над детьми, приучают стоять на коленях как рабов.
m_doc 04 февраля 2018 | 10:54
amrigo: Что значит "приучают"? И когда им этот навык пригодится?:)))
lenin3 04 февраля 2018 | 10:54
amrigo: не спешите делать выводы,как обычно у властных чинуш,факты не подтвердятся,а снимки,как часы Гундяя-фотошоп...
zamirisovest 04 февраля 2018 | 10:49
Для фотографирования чужого ребенка нужно согласие родителей.
andre_klimov 04 февраля 2018 | 10:55
zamirisovest:
А для вовлечения его в религию? А для превращения его в обьект пропаганды? А для самоназначения чиновников воспитателями детей? Фотография - это уже такая невинная шалость по сравнением с нарушением базовых прав детей...
oneoretwo 04 февраля 2018 | 10:54
того "омбудсмена" саму бы проверить у коллег г-на Бильжо.
необразованная дура/ "химически чистая идиотка"(С) - кому что больше ндравится - с "волновой памятью матки" берется судить о пригодности детской литературы.
и так у плешивых во всем: космос - извесный всем окопный мордожопик рагозын, спорт - шмутко обоссанный, учеба - бабка васильева с нелюбовью министерства к прямоугольным классам, конституция страны - "мерзавец"(С) зорькинд... и далее - по списку...
"лечить" надо бы причину, а не саму болезнь.
sergei03 04 февраля 2018 | 10:54
Эй, омбудсмены, может быть пора провести проверку окунания голых детей в мороз в ледяную прорубь? Видео в интернете полно. Все рпцэшные садисты запечатлены. Или садизм над детьми теперь у нас норма?
piter_ug 04 февраля 2018 | 11:00
Может директор детского сада или из семьи надсмотрщиком колонии или сама раньше там работала?
Чисто профессиональные ухватки.
oneoretwo 04 февраля 2018 | 11:11
piter_ug: вряд ли. скорее - обнакновенная дура с инициативой и холуяж на генетическом уровне.
kochar 04 февраля 2018 | 11:03
Животные.
eyjafjallajoekull 04 февраля 2018 | 11:07
Поскольку это действо проводилось социально близкими, думаю данная проверка займёт примерно год, пока все не забудется, если меньше, то скажут, что это фотошоп, сделанный Госдепом. Теперь, на минуту представьте, что это было бы организовано Навальным: расследование было бы произведено немедленно, по все телеканалам это смаковалось бы во всех подробностях, а виновные понесли бы уголовное наказание. Может я что-то пропустил, но нигде на СовТВ данная новость не была показана и в ток-шоу не обсуждалась. По-моему, комментарии излишни.