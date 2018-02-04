МЧС предупредило жителей столичного региона о сильной метели

По прогнозам синоптиков, снегопад будет продолжаться весь день.

Непогода, которая обрушилась на Москву и Подмосковье накануне, не отступит и сегодня. Многим уже пришлось столкнуться с последствиями снегопада – по данным сервиса «Яндекс.Расписания», из-за метели задержаны больше 60 авиарейсов. Большая часть из них приходится на аэропорт Шереметьево.

Из-за мокрого снега продолжают падать деревья. Это даже стало причиной приостановки движения электричек на участке Реутов-Балашиха сегодня утром. Кроме того, накануне в ряде районов Подмосковья произошло несколько кратковременных отключений электричества.

В Гидрометцентре утверждают, что менее чем за сутки – со вчерашнего утра по сегодняшнее – в Москве выпало больше половины месячной нормы осадков. Этот показатель уже побил рекорд для 3 февраля, установленный в 2008 году. МЧС предупреждает об очень сильном снеге в ближайшие часы и рекомендует автомобилистам не садиться за руль.

Снегопад обрушился и на соседние регионы. Так, в Тульской и Калужской областях ряд населенных пунктов остались без электричества.