Россия нанесла удар по боевикам в районе крушения Су-25 в Сирии
Министерство обороны отчиталось о высокоточном ракетном ударе, нанесенном по району, из которого был обстрелян и сбит российский штурмовик Су-25. По словам военного ведомства, сейчас тело пилота пытаются вернуть на базу Хмеймим.
Судя по фотографии бортового номера на обломках сбитого Су-25, самолет базировался в Крыму, на аэродроме Бальбек – об этом сообщает независимая группа расследователей Conflict Intelegence Team. Кроме того, в соцсети были опубликованы снимки тела пилота и его личных вещей. Если верить письму, которое якобы было найдено в кармане убитого, его имя – Роман Филлипов. По данным «Новой газеты», он — бывший украинский летчик из Семфирополя. На фотографиях также запечатлено его личное оружие – пистолет, с наполовину опустошенными обоймами. Вероятно, катапультировавшийся летчик еще некоторое время отстреливался от нападавших.
Об инциденте стало известно вчера вечером, видео падающего самолета опубликовал канал так называемой Свободной сирийской армии. Спустя несколько часов факт потери Су-25 подтвердило Министерство обороны.
В Вашингтоне заверили, что не поставляют какие-либо переносные зенитно-ракетные комплексы своим союзникам в Сирии.
Комментарии28
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
viribus_unitis 04 февраля 2018 | 10:14
Лётчик - уроженец Симферополя, кстати (привет миздобулам и хтонэскакам) - отстреливался до конца. а потом подорвался гранатой. Это вам не Маккейн.
patrik41 04 февраля 2018 | 10:16
Россия нанесла удар по боевикам в районе крушения Су-25 в Сирии...
Не только в Сирии, а во всех странах, где гибнут российские военнослужащие и бойцы ЧВК, должны наносится такие же удары возмездия, по скоплениям живой силы и техники националистических батальонов.
wrongway1 04 февраля 2018 | 10:21
pat
В мае 2015 года Путин принял постановление, согласно которому разглашение информации о гибели российских военнослужащих за рубежом – это уголовное преступление; несмотря на судебное разбирательство, инициированное независимыми юристами и журналистами против этой меры, указ был оставлен без изменений Конституционным Судом Российской Федерации. туманный мир наемников российская армия признать не может, потому что пока они вне закона.
vezdehod 04 февраля 2018 | 10:33
Нанесли "точный" ракетный удар по - Тушканчикам.
vikwlad 04 февраля 2018 | 10:39
"Министерство обороны отчиталось о высокоточном ракетном ударе"
Удар-то может и высокоточный, но откуда они знали, что там сидели боевики. Может там просто был общественный сортир.
Кстати, насчёт отчётов. В этом чиновники МО и Кремля сильно преуспели. Они пару месяцев назад уже отчитались, что террористов они всех уничтожили и освободили 300% территории Сирии.
oldpartizan 04 февраля 2018 | 10:21
patrik41: слышь, взмездун, ты уже у военкомата?
ihor_syvoryj 04 февраля 2018 | 10:23
patrik41: Так в чём же дело? Подымай свой зад от дивана и вперёд - за орденами. Или военком забракует?
able_seamans 04 февраля 2018 | 10:30
ihor_syvoryj: Так оно же писатель, и тяжелее своего куя в руках ничего не держал ).
echo_shar 04 февраля 2018 | 10:32
ihor_syvoryj: oldpartizan:
Бандеровщина может быть уничтожена несколькими ракетными ударами по резиденциям военных преступников - Порошенко, Турчинова, Авакова и ко.
Даже зад не нужно поднимать. Нажал кнопку и наслаждайся.
vlabumur 04 февраля 2018 | 10:30
patrik41: во всех странах, где гибнут российские военнослужащие
+++++++++++++++++++++++++++++
Жалко не во всех странах российские военнослужащие..
А то бы мы им всем удары возмездия, как нанесли.
Так не зовут нас «англичанка гадит».
waleric 04 февраля 2018 | 10:31
patrik41:
Рашисты это сделали , чтобы наверняка быть уверенным в смерти пилота. Чтобы не заговорил и не рассказал много чего интересного. О целях бомбежки, применяемых боеприпасах типа хим орудия.
Все цивилизованные страны сначала проводят спасательные операции. И только рашики мочат своих же
lisitsa1962 04 февраля 2018 | 10:40
patrik41: Петрик, "Российский центр примирения враждующих сторон в Сирии совместно с турецкой стороной, ответственной за зону деэскалации "Идлиб", принимают меры по возвращению тела российского летчика." Представляете, в какой расфасовке теперь будет этот продукт войны?
yuriykyvich 04 февраля 2018 | 10:58
patrik41: Правильно Патрик. Нам (вам) есть у кого поучится. Так же поступали и гитлеровские каратели, сжигая деревни со всеми жителями (Хотынь) в ответ за гибель одного-другого немецкого солдата.
Скоро вы начнете приветствовать друг друга возгласом "Хай Путин". ("Хай" - это приветствие такое, в английском языке).
headhunter_ 04 февраля 2018 | 10:22
viribus_unitis: "а потом подорвался гранатой."
Вместе с 30 нападавшими. Это и было высокоточное оружие путенской России. :-D
ditar 04 февраля 2018 | 10:25
viribus_unitis: мирные повстанцы сбили самолёт хунты. Нечего летать в нашем небе, так кажется говорил один повстанец, сбивая пассажирский самолёт? И ещё Асад бомбит своих граждан. Может пора прекратить братоубийственной войну и дать особый статус территориям? Провести амнистию, разрешить повстанцам иметь свою армию и свое представительство в парламенте? Кажется так Россия предлагает поступать с теми, кто сбивает самолёты?
able_seamans 04 февраля 2018 | 10:28
viribus_unitis: Мда, эта сказка видимо тебя так утешает, да партос? Укатай-ка с вас ватоцефалов топоголовых ))). Расскажи лучше что до этого он еще и 3 танка уничтожил и взвод бородачей )))
ymnik29 04 февраля 2018 | 10:29
viribus_unitis: Как то по фото не видно , что бы подорвался , видно . что морда разбитая - наверно граната не взорвалась а начала прыгать и бить по морде !
lisitsa1962 04 февраля 2018 | 11:11
viribus_unitis: :)) Да мало ли уроженцев Симферополя тыняется по всей РФ. Главное: информация о том что они служил в украинской армии не соответствует действительности. Он был кадровым российским военным, в Крым был переведен и служил в совместном подразделении (да, лоханулись восточные украинцы, западенцы оказались правы касаемо россиян), было и такое
Ну, а то что он отстреливался и самоподорвался - так это естественно. Штурмовик - не транспортник и гумпомощь не доставляет и он прекрасно понимал что хлеб-соль ему местные за его художества не поднесут. Тут либо быстрая смерть либо медленная. Один полный рожок свидетельствует о том что не сразу но мальчик понял - до своих не добежит и в березовой роще не спрячется:)
ymnik29 04 февраля 2018 | 10:17
Прям так и вижу : стрельнули , сбили самолет
и стоят 30 человек ждут ответки !
sasass 04 февраля 2018 | 10:17
Не проще ли слепые самолетные бомбежки заменит на фейковые высокоточные удары....
vlabumur 04 февраля 2018 | 10:23
Министерство обороны отчиталось
++++++++++++++++++++++++
Вот и хорошо.Мы все рады.
barssuk 04 февраля 2018 | 10:28
Русня, столица украденного Крыма пишется через букву "и" Симферополь
mjau 04 февраля 2018 | 10:34
barssuk: https://news.rambler.ru/incidents/39055025-turtsiyu-obvinili-v-prichastnosti-k-gibeli-rossiyskogo-pilota/ "Террористические группировки в сирийской провинции Идлиб, где сбили российский штурмовик Су-25, могут получать поддержку только из Турции, заявил официальный представитель курдских сил самообороны Африна Рейзан Хеду.
Он выразил соболезнования российскому народу в связи с гибелью пилота Су-25.
«Мне кажется, всем понятно, кто поддерживает те террористические группировки. Группировки в Идлибе осаждены и могут получать поддержку только из Турции», — приводит его слова РИА «Новости».
Хеду сказал, что в Идлибе против правительственных войск Сирии воюют те же группировки, которые поддерживают наступление Турции на Африн.
По словам Хеду, «русский летчик погиб от рук террористов», которые несут ответственность и за гибель курдов. Хеду призвал объединиться для борьбы с этими террористами «и их покровителями».
«Мы зажгли свечи в память о русском пилоте, так же, как мы зажигаем свечи в память о погибших курдах», — заявил Хеду. " Ну, что опять будем помидорами мстить?
volkov_25 04 февраля 2018 | 10:44
mjau: русские не пробиваемые но убиваемые .
stas_russkiy 04 февраля 2018 | 10:30
"В отместку за сбитый самолет русские убили сирийских детей"
http://www.kavkazcenter.com/russ/content/2018/02/04/116262/sham--reznya-v-otmestku-za-sbityj-samolet-russkie-ubili-sirijskikh-detej-video.shtml
volkov_25 04 февраля 2018 | 10:55
stas_russkiy: а это всем надо посмотреть как воюют русские с детьми и мирными жителями. а чего удивляться после Беслана.
lisitsa1962 04 февраля 2018 | 10:38
из Семфирополя.
---
Откуда????
volkov_25 04 февраля 2018 | 10:38
ну хватит уже про высокоточные удары, уже не смешно. А летчик не испугался бы Бандеры, радовался бы сейчас жизни в своем Симферополе. Никто не сказал человеку, что Бандеры уже давно в живых нету и вот результат - нет летчика и самолёта. Итог - историю надо знать, а не соловьиный помет слушать.