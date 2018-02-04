Россия нанесла удар по боевикам в районе крушения Су-25 в Сирии...

Министерство обороны отчиталось о высокоточном ракетном ударе, нанесенном по району, из которого был обстрелян и сбит российский штурмовик Су-25. По словам военного ведомства, сейчас тело пилота пытаются вернуть на базу Хмеймим.

Судя по фотографии бортового номера на обломках сбитого Су-25, самолет базировался в Крыму, на аэродроме Бальбек – об этом сообщает независимая группа расследователей Conflict Intelegence Team. Кроме того, в соцсети были опубликованы снимки тела пилота и его личных вещей. Если верить письму, которое якобы было найдено в кармане убитого, его имя – Роман Филлипов. По данным «Новой газеты», он — бывший украинский летчик из Семфирополя. На фотографиях также запечатлено его личное оружие – пистолет, с наполовину опустошенными обоймами. Вероятно, катапультировавшийся летчик еще некоторое время отстреливался от нападавших.

Об инциденте стало известно вчера вечером, видео падающего самолета опубликовал канал так называемой Свободной сирийской армии. Спустя несколько часов факт потери Су-25 подтвердило Министерство обороны.

В Вашингтоне заверили, что не поставляют какие-либо переносные зенитно-ракетные комплексы своим союзникам в Сирии.