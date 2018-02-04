В Кемеровской области жители ряда сёл Новокузнецкого района перекрыли дорогу к угольному разрезу
Они потребовали встречи с прокурором и жаловались на бездействие властей.
Люди недовольны намерением закрыть дорогу между Новокузнецком и близлежащими селами ради строительства угольного разреза на юге Кемеровской области. Трасса, которую там сейчас строят, в полтора раза длиннее нынешней. Жители возмущены и тем, что чиновники Новокузнецкого района и угольное предприятие Берёзовский ради строительства разреза нарушает нормативы санитарных зон. От котлована до ближайших домов осталось несколько сотен метров, пишет портал Тайга.инфо. Терпение лопнуло. Люди перекрыли своими машинами технологическую дорогу, ведущую к разрезу угольного предприятия. В акции по данным интернет-издания участвовало около 150 человек. Глава Новокузнецкого района Дмитрий Беспалов предложил всем разойтись. Люди в ответ потребовали приезда районного прокурора, он так и не появился. Протестующим пытались помешать полицейские, сотрудники ЧОП и провокаторы. Власти пообещали активистам собрать до среды круглый стол с участием всех сторон. Но жители говорят: такое было не раз. Встречи ни к чему не привели. Люди продолжат перекрывать дороги, если их требования не выполнят.
Аналогичные протесты также проходят в другом районе Кемеровской области — Мысковском городском округе. Местные жители жалуются на то, что угольный склад предприятия там расположен в пределах 300 метров от жилой застройки И это наносит экологический ущерб.
Комментарии14
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huyt 04 февраля 2018 | 10:10
Да пусть перекроют эту дорогу. Может быть тогда население прозреет и поймёт кто правит Кемеровской областью и Россией в целом.
meister_luvin 04 февраля 2018 | 10:16
huyt:
Вставай, народ России!!!
patrik41 04 февраля 2018 | 10:19
В Кемеровской области жители ряда сёл Новокузнецкого района перекрыли дорогу к угольному разрезу...
Я про говноеда Навального вспомнил, чего-то его не видать и не слыхать, во Франции опять отдыхает?
meister_luvin 04 февраля 2018 | 10:22
patrik41: "Я про ... Навального вспомнил..."
Спасибо за рекламу Навального! Без него проблема не решится. Значит, надо поддержать Навального - бойкотом мартовского голосования
patrik41 04 февраля 2018 | 10:29
meister_luvin:
Не приходите, на ИУках воздух будет чище, не будет говном вонять.
oldcitizen 04 февраля 2018 | 10:31
patrik41: Я про говноеда Навального вспомнил
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Прямо так и "вспомнил"? Да ты не имеешь права о нём забывать! На то тебя и держат. А забудешь - вылетишь без выходного пособия.
vilingrad 04 февраля 2018 | 10:17
В советское время... да просто постреляли бы к чертовой матери, и все! Спасибо Путину!
meister_luvin 04 февраля 2018 | 10:19
vilingrad:
Новочеркасск вспомнили? Действиетльно, нужен Нюрнбергский процесс №2 и запрет коммунизьма как преступной идеологии и практики!
vlabumur 04 февраля 2018 | 10:21
Народ для власти,а не власть для народа.
Основная Российская "скрепа."
volkov_25 04 февраля 2018 | 10:21
смерды нюх потеряли, забыли Крымнаш и великие сирийские победы? Лезут со своими дорогами. Боярышника им.
sasass 04 февраля 2018 | 10:23
Воры торопятся все недра вынести - знают , что такая власть не вечная...
wsempivet 04 февраля 2018 | 10:34
Да вы чего ребята??? Щас прилетит "ОМОН", аллах акбар и снесёт всех! Забыли, за кого голосовали? Нынче опять его переизберут, так что перемены только к худшему.
timwlad62 04 февраля 2018 | 10:34
В Кемеровской области жители ряда сёл Новокузнецкого района перекрыли дорогу к угольному разрезу
Они потребовали встречи с прокурором и жаловались на бездействие властей.
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Людей переселять надо в благоустроенные кварталы городов .
Социальные обязателшьства капиталу никто не отменял.Иначе и капитала не будет так как капитал создаётся на взамной солидарной социальной отвествености .
А вор должен сидеть в тюрьме.Потому и у воров вор в законе за законами следит которые основаны на взаимной солидарной соцйиальной отвественности.
rena1960 04 февраля 2018 | 10:35
"...около 150 человек..."
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А,остальных...не касается...?Кабы вышли,как один...да ещё с домашними животными...,вот,тогда бы власть зачесалась...