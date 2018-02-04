В Кемеровской области жители ряда сёл Новокузнецкого района перекрыли дорогу к угольному разрезу...

Они потребовали встречи с прокурором и жаловались на бездействие властей.

Люди недовольны намерением закрыть дорогу между Новокузнецком и близлежащими селами ради строительства угольного разреза на юге Кемеровской области. Трасса, которую там сейчас строят, в полтора раза длиннее нынешней. Жители возмущены и тем, что чиновники Новокузнецкого района и угольное предприятие Берёзовский ради строительства разреза нарушает нормативы санитарных зон. От котлована до ближайших домов осталось несколько сотен метров, пишет портал Тайга.инфо. Терпение лопнуло. Люди перекрыли своими машинами технологическую дорогу, ведущую к разрезу угольного предприятия. В акции по данным интернет-издания участвовало около 150 человек. Глава Новокузнецкого района Дмитрий Беспалов предложил всем разойтись. Люди в ответ потребовали приезда районного прокурора, он так и не появился. Протестующим пытались помешать полицейские, сотрудники ЧОП и провокаторы. Власти пообещали активистам собрать до среды круглый стол с участием всех сторон. Но жители говорят: такое было не раз. Встречи ни к чему не привели. Люди продолжат перекрывать дороги, если их требования не выполнят.

Аналогичные протесты также проходят в другом районе Кемеровской области — Мысковском городском округе. Местные жители жалуются на то, что угольный склад предприятия там расположен в пределах 300 метров от жилой застройки И это наносит экологический ущерб.