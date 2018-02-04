Жители новокузнецкого района Кемеровской области перекрыли дорогу к угольному разрезу

Они выступают против закрытия дороги между Новокузнецком и ближайшими селами. Эти ограничения связаны со строительством разреза. По словам протестующих, новую дорогу начали строить несмотря на то, что проектная документация еще не утверждена. Кроме того, разрез Березовский запустил вторую очередь без соблюдения границ санитарной зоны, утверждают активисты — от котлована до ближайших домов осталось несколько сотен метров. Как сообщает «Тайга.инфо», в акции накануне участвовали около 150 человек. Еще до начала протестов полиция начала арестовывать протестующих местных жителей. Акцию приостановили, когда власти пообещали разобраться в вопросе.