Жители новокузнецкого района Кемеровской области перекрыли дорогу к угольному разрезу
Они выступают против закрытия дороги между Новокузнецком и ближайшими селами. Эти ограничения связаны со строительством разреза. По словам протестующих, новую дорогу начали строить несмотря на то, что проектная документация еще не утверждена. Кроме того, разрез Березовский запустил вторую очередь без соблюдения границ санитарной зоны, утверждают активисты — от котлована до ближайших домов осталось несколько сотен метров. Как сообщает «Тайга.инфо», в акции накануне участвовали около 150 человек. Еще до начала протестов полиция начала арестовывать протестующих местных жителей. Акцию приостановили, когда власти пообещали разобраться в вопросе.
Комментарии12
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
nikitin43 04 февраля 2018 | 09:44
недоноски из росгвардии поди все в кремль стянуты ..
meister_luvin 04 февраля 2018 | 10:00
nikitin43:
народ просыпается!
j_partizan 04 февраля 2018 | 10:18
meister_luvin:
Народ не спит, народ выбирает между хреново жить и хреново сидеть за попытки жить хорошо.
evgolius7 04 февраля 2018 | 10:19
Мда...Путину надо как можно быстрее переназначить себя президентом...
Очень быстро величавость пролетает .
neon001 04 февраля 2018 | 09:50
власть в рашке теперь только на уровне избиения недовольных граждан. для сохранения правления еще на 6 лет должно хватить.
ivfn 04 февраля 2018 | 10:03
neon001:
//недовольных граждан.//
Вечно недовольных!!!
rampa 04 февраля 2018 | 10:19
ivfn: а вы довольны, когда возле вашего дома угольный разрез? Вы мазохист?
j_partizan 04 февраля 2018 | 09:59
арестовывать протестующих местных жителей
____
Это основное занятие Власти последние годы.
kochar 04 февраля 2018 | 10:04
"... Акцию приостановили, когда власти пообещали разобраться в вопросе."
_________________________
Так надо было сначала разобраться, а потом строить и арестовывать людей кретины.
tks 04 февраля 2018 | 10:04
А где же сакральное: #ПУТИНПАМАГИ!#??
vlabumur 04 февраля 2018 | 10:17
Народ для власти,а не власть для народа.
Суровая Российская "скрепа."
makhnaehe 04 февраля 2018 | 10:34
Вот это и есть реальная демократия и выражение мнения и протест, а не навальненские прогулки, блуждения и забастовки по центру Москвы. Вот к такому мнению власть просто не может не прислушаться и сто процентов уверен, что конфликт между владельцами рудника и населением будет улажен.