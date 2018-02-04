Движение электричек на Горьковском направлении московской железной дороги приостановлено. Составы не ходят между Реутовым и Балашихой. Под тяжестью снега над путями нависли деревья. Ветви мешают проезду поездов и создают угрозу безопасности, сообщили агентству ТАСС в управлении МЖД.