Движение электричек на Горьковском направлении московской железной дороги приостановлено
Движение электричек на Горьковском направлении московской железной дороги приостановлено. Составы не ходят между Реутовым и Балашихой. Под тяжестью снега над путями нависли деревья. Ветви мешают проезду поездов и создают угрозу безопасности, сообщили агентству ТАСС в управлении МЖД.
Комментарии6
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serjo1977 04 февраля 2018 | 09:42
Да, там красивые "лесные" виды. Если до завтра не восстановят, оба шоссе встанут окончательно...
putin_itogy 04 февраля 2018 | 09:44
Некогда, гнутыми деревьями заниматься..
Тут понимаешь, надо Америку гнуть,
заставить треклятую, сесть за стол переговоров с нашим Всемировым Солнцем,
чьи сапоги подпирают Сирию,
и поделить этот несносный мир..
neon001 04 февраля 2018 | 09:54
putin_itogy: да! однополярному миру не бывать! есть искандеры - значит к нашему мнению обязаны прислушиваться.
rampa 04 февраля 2018 | 10:14
neon001: а можно подробнее про один полюс и про другой. Что каждый из них несет людям?
huyt 04 февраля 2018 | 10:13
putin_itogy: Конечно некогда. Им не до этого. Им главное продвигать плешывого царька к 18 марта. А деревья и электрички подождут.
piter_ug 04 февраля 2018 | 10:12
А что, отраслевых норм регламентирующих отсутствие потенциально опасных объектов вблизи ЖД дорог нет?