Около 80 авиарейсов задержаны в аэропортах Москвы

Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание». В «Домодедово» еще полтора десятка рейсов отменены. В Москве продолжается сильный снегопад. Меньше чем за сутки выпало более половины месячной нормы осадков. По прогнозам синоптиков, снег также будет идти сегодня весь день и завтра.