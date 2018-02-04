Около 80 авиарейсов задержаны в аэропортах Москвы
Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание». В «Домодедово» еще полтора десятка рейсов отменены. В Москве продолжается сильный снегопад. Меньше чем за сутки выпало более половины месячной нормы осадков. По прогнозам синоптиков, снег также будет идти сегодня весь день и завтра.
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