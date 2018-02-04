Над аэропортом Стамбула произошло опасное сближение российского и турецкого самолетов. «Боинг» авиакомпании «Победа» попал на траекторию взлета турецкого лайнера «Пегасус эйрлайнс», об этом сообщает телеканал «Хабер тюрк». Инцидент произошел в пятницу, когда самолет, выполнявший рейс из Москвы, заходил на посадку, а турецкий лайнер набирал высоту. По предварительным данным, у пилота российского самолета возникли трудности из-за сильных порывов ветра. Лайнеры разошлись на расстоянии 250 метров друг от друга. Никто не пострадал, выясняются обстоятельства.