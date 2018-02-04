Над аэропортом Стамбула произошло опасное сближение российского и турецкого самолетов
Над аэропортом Стамбула произошло опасное сближение российского и турецкого самолетов. «Боинг» авиакомпании «Победа» попал на траекторию взлета турецкого лайнера «Пегасус эйрлайнс», об этом сообщает телеканал «Хабер тюрк». Инцидент произошел в пятницу, когда самолет, выполнявший рейс из Москвы, заходил на посадку, а турецкий лайнер набирал высоту. По предварительным данным, у пилота российского самолета возникли трудности из-за сильных порывов ветра. Лайнеры разошлись на расстоянии 250 метров друг от друга. Никто не пострадал, выясняются обстоятельства.
Комментарии4
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andre_klimov 04 февраля 2018 | 09:50
Какой, нафиг, ветер? Быковать за штурвалом не надо...
Incident: Pobeda B738 at Istanbul on Feb 2nd 2018, *incorrect missed approach* causes loss of separation
http://avherald.com/h?article=4b478f7a&opt=0
makhnaehe 04 февраля 2018 | 10:17
andre_klimov: И в чем быкование? Ну пусть не правильно зашел на посадку, не важно по каким причинам, разве редки случаи, когда самолет садиться со второй или третьей попытки? Пилоты разошлись, честь и хвала их мастерству. Или у тебя до сих пор мандраж от перехватов разведывательных консервных банок возле Крыма, кирпичи еще из трусов не вытряхнул?
andre_klimov 04 февраля 2018 | 10:50
makhnaehe:
Вы отчёт об инцинденте прочитали?
Проблема совсем не в том, что "промазали" - это, как раз, совсем нестрашно. Быкование заключалось совсем в другом:
- проигнорировали предписание диспетчеров о манёвре
- проигнорировали предупреждение системы о сближении
- дважды(!) пересекли курс взлёта.
- сознательно выполняли манёвры, способные привести к крушению взлетающего судна (они были вынужденыманеврировать на высоте 300 метров, поскольку "победолаги их прижали к полоисе).
Действительно, честь и хвала пилотам "пегасуса", которые в т
andre_klimov 04 февраля 2018 | 10:52
makhnaehe:
И, кстати, истерическое враньё "про ветер" говорит только о том, что турецкие авиационные авторити сейчас имеют "Победу" по полной. А потом по результатам расследования инциндента опять прокатится истеришецкая волна по всем каналам "как нас не любят".