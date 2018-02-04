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09:30, 04 февраля 2018

Россия нанесла удар по повстанцам в Сирии в районе, где был сбит самолет Су-25

По данным Минобороны, уничтожено более 30 боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (группировка запрещена на территории России), именно она взяла на себя ответственность за сбитый российский самолет. Штурмовик был сбит накануне в провинции Идлиб. Пилот катапультировался, но погиб. В Минобороны утверждают, что это произошло во время боя с террористами. «Новая газета» со ссылкой на источник сообщила, что пилот оказался бывшим украинским летчиком. По данным собеседника издания, это Роман Филиппов из Симферополя.

Комментарии

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shicotus_live 04 февраля 2018 | 09:38

Вечная память герою!

wrongway1 04 февраля 2018 | 09:55

shicotus_live:
что герой делал в Сирии ...сколько разбомбил городов и за какие наёмнические деньги...

shicotus_live 04 февраля 2018 | 09:58

wrongway1: что герой делал в Сирии .
________________________________
Воевал за сохранение единого светского сирийского государства и боролся с терроризмом.
Кстати то же самое, по их словам, делают американцы. Правда сколько сотен их спецназевцев и инструкторов отправились домой в деревянных бушлатах Пентагон не сообщает. дескать, военная тайна.

mordechai_blinchikov 04 февраля 2018 | 10:03

shicotus_live: тебе сообщили, personlich!

mcf 04 февраля 2018 | 10:05

лучше бы он боролся за единство своей Родины- Украины и бомбил орков ДНР и ЛНР.

wrongway1 04 февраля 2018 | 10:07

mcf: майор ВС РФ Роман Филиппов - кадровый российский военный,

wrongway1 04 февраля 2018 | 10:05

shicotus_live:
тогда почему ...разные газетёнки сообщают..а МО умалчивает или задним числом сообщает о "героях".

shicotus_live 04 февраля 2018 | 10:08

wrongway1: А кто сказал. что МО молчит?

3 февраля 2018 года при выполнении облета зоны деэскалации «Идлиб» потерпел крушение российский самолет Су-25. Летчик успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в РФ). При ведении боя с террористами пилот погиб. Об этом сообщили в Минобороны.

Российским Центром примирения враждующих сторон в Сирии совместно с турецкой стороной, ответственной за зону деэскалации «Идлиб», принимаются меры по возвращению тела российского летчика.

По предварительной информации, самолет был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса. ■

yuriykyvich 04 февраля 2018 | 10:52

shicotus_live: Опять, с "больной головы" (России) на здоровую.
Это в России принят закон, засекретивший потери ВС РФ в мирное время. Мы узнаем о них только тогда, когда эти потери уже невозможно скрыть.
И еще одно. В Сирии Путин борется не с Терроризмом, а защищает трон потомственного "Президента Асада". Клан Асадов, во-власти уже почти полвека ( власть захватил Асада-Папа в результате военного переворота в 1970 году. Помогал ли ему СССР...).

shicotus_live 04 февраля 2018 | 11:03

yuriykyvich: Мы узнаем о них только тогда, когда эти потери уже невозможно скрыть....
______________________________
так мы о них хоть узнаем. А вот американцы до сих про в неведении, сколько сот их парней полегло в Сирии.

В Сирии Путин борется не с Терроризмом, а защищает трон потомственного "Президента Асада"...
_______________________________
Нет. Речь идет о сохранении единого СВЕТСКОГО государства. Другой вопрос, что Асад - реальный лидер сирийского народа. Но, останется он у власти или нет. покажут выборы.

mjau 04 февраля 2018 | 09:56

shicotus_live: Из всех погибших лишь в отношении "Моророллы" будет "вечная память", и то лишь потому, что легко запоминаем.

mercer57 04 февраля 2018 | 09:58

shicotus_live: не может быть героем тот кто убивает сирийских женщин и детей ! Пойми это, козломордый !

shicotus_live 04 февраля 2018 | 10:03

mercer57: не может быть героем тот кто убивает сирийских женщин и детей ! ...
______________________________________
Это ты про американцев. которые ковровыми бомбардировками разнесли Ракку? Говорят, до сих пор трупы с улиц не убрали.

tks 04 февраля 2018 | 10:11

shicotus_live: разве Ракка не столица исламистов? Неужели тебе их стало жалко, чучелок лицемерный? Ей-богу, смешно, когда кадры типа вас начинают о невинно убиенных в падучей колотиться...

shicotus_live 04 февраля 2018 | 10:14

tks: разве Ракка не столица исламистов? ..
__________________________________
Одна из столиц. вот только убитые там женщины и дети вряд ли были террористами В том же Алеппо наши действовали гораздо тоньше, били точечно. Амеры же просто тупо Ракку разнесли.

(комментарий скрыт)

huyt 04 февраля 2018 | 10:17

mercer57: А что российская армия делает в Сирии ? Сирия даже не граничит с Россией.

nikitin43 04 февраля 2018 | 09:38

они же все полгода как убиты , зомби штоль с ПЗРК.

shicotus_live 04 февраля 2018 | 09:42

nikitin43: Не зомби. в новые отряды боевиков, отдохнувшие, залеченные и заново подготовленные на американских базах в Сирии. состоящие из остатков ранее разбитых банд.
Пока Штаты не уберутся из Сирии. там война не закончится.

nikitin43 04 февраля 2018 | 09:54

shicotus_live: может они в военторгах местные комбайнёры покупают или у асада берут ?

neon001 04 февраля 2018 | 09:58

nikitin43: расия всекда за правду сражается за это ее нинавидят весь лживый запад на крови индейцев

ugiazov 04 февраля 2018 | 10:10

neon001: А местных сирийских индейцев убивают российские лётчики.

tks 04 февраля 2018 | 10:13

neon001: ... индейцев и негров с плантаций!

shicotus_live 04 февраля 2018 | 10:00

nikitin43: А может эти ПЗРК террористам каклы поставляют. Военные клады пылают по всей стране 404

mordechai_blinchikov 04 февраля 2018 | 10:05

shicotus_live: А может эти ПЗРК террористам каклы поставляют
разве имеет значение кто поставляет, имеет значение
что на хитрую жопу ....

specsalos 04 февраля 2018 | 09:59

shicotus_live: А кто передал немерянно ПЗРК боевикам Лугандонии, а Россия? Не ты ли? А не твои ли граждане сбивали самолеты в Украине? Карма настигла Россию...

shicotus_live 04 февраля 2018 | 10:05

specsalos: А кто передал немерянно ПЗРК боевикам Лугандонии, а Россия?...
___________________________________
В стране 404 полно законсервированных еще советских баз, где можно найти себе все, что душе угодно, от танка до ПЗРК. А если чего нет, для этого существуют какловояки от генерала до последнего прапорщика. Пылают склады по всей неньке.

tks 04 февраля 2018 | 10:15

shicotus_live: Ага, новенькая, с иголочки, за консервированная техника, с аккуратно замазанными тактическими опознавательными знаками ВС РФ... от прапорщика Вовы Путяры )))

shicotus_live 04 февраля 2018 | 10:19

tks: овенькая, с иголочки, за консервированная техника, с аккуратно замазанными тактическими опознавательными знаками ВС РФ....
____________________________________
А доказательства эти эротическим фантазиям есть? Фотки там или видео.

pavelmistery 04 февраля 2018 | 09:40

"Россия нанесла удар по повстанцам"

"уничтожено более 30 боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»"

Кто там новости пишет? ))

uporotyjukrop 04 февраля 2018 | 09:46

pavelmistery: хохлобайтеров мохнатый набрал.... не понятно что-ли?

e_mae 04 февраля 2018 | 09:53

pavelmistery: Для русских новость про убитых, смерть, трупы как детям конфеты, зайцам морковка, пчелам нектар - нечто вкусненькое, самое любимое блюдо.

tks 04 февраля 2018 | 10:17

pavelmistery: Как МО РФ отписалось, так "Эхо" видимо, и воспроизвело...

wrongway1 04 февраля 2018 | 09:46

майор ВС РФ Роман Филиппов - кадровый российский военный, который был переведен в Крым из РФ, и вошел в состав 37-го смешанного авиационного полка (командир - полковник Олег Теребунский). Это подразделение базируется на базе Гвардейское

serg05 04 февраля 2018 | 09:47

"произошло во время боя с террористами"

СУ-2 - "Предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя"
Так кто и с кем там воевал? Одни, так "ихтамнет", а другие давно уничтожены.

serg05 04 февраля 2018 | 09:51

serg05: Конечно СУ-25

ivanov356 04 февраля 2018 | 09:52

serg05: Да,да. Вот чтобы не интересовались, упорчик на что-то там украинское и делается.

putin_itogy 04 февраля 2018 | 09:47

Ути-пути...
Убито, 400 террористов.!.

vaka257 04 февраля 2018 | 09:51

Никогда Россия не терпела такого внешнеполитического поражения и позора как при Путине....

uporotyjukrop 04 февраля 2018 | 09:53

vaka257: Не позорься хоть, ну не надо свои эротические фантазии на общее обозрение!!!

drgonish 04 февраля 2018 | 10:07

uporotyjukrop:

Ага. Боевики убежали, а мирные жители прибежали, чтоб свадьбу сыграть.

vaka257 04 февраля 2018 | 09:53

Путин не может вывести войска из Сирии, потому что умеет выводить только бабки из России..

mjau 04 февраля 2018 | 09:54

Ну, да боевики сбили самолет, а после никуда не уходили, ждали, когда их убьют.

mercer57 04 февраля 2018 | 09:56

пилот оказался бывшим украинским летчиком. По данным собеседника издания, это Роман Филиппов из Симферополя.
======================================

незавидная участь предателя

bmrt 04 февраля 2018 | 10:05

Древний штурмовик путинской совдепии сбит теми, кого ОН уже победил.
Как вопит совдеповский генштаб - естественно, американьским "Стингером". А ведь это может быть и совдеповской штучкой типа "Стрела", в чудовищных количествах поставленных совдепией некоему Асаду ?
Естественно, в ответ целый генерал-дезинформатор Конашенков заявил, что уничтожены все эти сирийские зенитчики. Не верится, ужо сколько штабов (сараев, гаражей) и баз (городских рынков) ВКС России убили.
Постыдно и безобразно сие и будет оно от НЕГО продолжаться ещё минимум шесть лет.

(комментарий скрыт)

klukvik 04 февраля 2018 | 10:06

применили высокоточное оружие - резиновую бомбу.
жертвы среди террористов растут, бомба продолжает прыгать

tks 04 февраля 2018 | 10:08

Интересно, как считали уничтоженных боевиков: по квадратам? Типа, накрыли "квадратный километр" - значит, уничтожено до роты, ведь так в учебниках длч генштабистов с незапамятных времен писано?

krestianin_067rus Михаил Никитин 04 февраля 2018 | 10:11

О какие у нас умные ракеты! Спрашивают паспорт! «Ты с нусры? - Ага! - Получи!» Бздынь! - и на доклад к Шойгу в Минобороны... :))

ugiazov 04 февраля 2018 | 10:14

Наверное это у повстанцев не последняя ракета.

benin_papa__ 04 февраля 2018 | 10:18

\\по данным Министерства обороны\\
По данным МО РФ территория Сирии в три раза больше той, которую Сирия занимает на Глобусе.
А ещё по тем же данным, в главном кино про главнокомандующего МО РФ с Оливером Стоуном видео из вертолёта "Апач" в Афганистане от 2009 года чудесным образом превратилось в итоги работы "Ми-28Н" в Сирии-2016.

oldbobby 04 февраля 2018 | 10:24

Как они сортируют тех, кого расхерачили - которые Джебхат, а которые не очень? С кем они сейчас будут договариваться о возвращении тела пилота?

lisitsa1962 04 февраля 2018 | 10:33

Российский центр примирения враждующих сторон в Сирии совместно с турецкой стороной, ответственной за зону деэскалации "Идлиб", принимают меры по возвращению тела российского летчика.
----
И как они теперь собираются это сделать? :))

yuriykyvich 04 февраля 2018 | 10:41

После того как турки сбили СУ-24, а повстанцы расстреляли штурмана, был нанесен массированный удар ракетами с кассетной БЧ по всем известным деревням в том районе. Сколько при этом погибло "террористов" а сколько мирных жителей, нам неизвестно.
То же самое произошло и вчера.
Все это очень напоминает действия карателей СС, когда в ответ на вылазку партизан сжигались, вместе с жителями, целые деревни. Принцип "коллективной ответственности".
Ну а наше МО в очередной раз выставило себя последними ИДИОТАМИ, своей жалкой ложью.
Облет(?!?) зоны деэскалации, находящейся в зоне ответственности Турции, или летчик вылетел на "свободную охоту", чем они занимались в последнее время?
Отстреливался до последнего патрона (погиб в перестрелке), а это он сам, перед смертью успел рассказать.
Применили "высокоточное оружие". Здесь скорее всего правда. Ракета с кассетной БЧ действительно попадет по деревне, в которой может быть хоть несколько "террористов" да окажутся.

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