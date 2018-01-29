Снегопад в столичном регионе привел к перебоям с энергоснабжением в некоторых районах Подмосковья

Кроме того, сообщается о задержках уже более ста рейсов в московских аэропортах. В Москве из-за снега и сильного ветра упали несколько деревьев. Повреждены более десятка автомобилей, передает «Интерфакс». В Гидрометцентре отметили, что субботний снегопад стал рекордным для 3 февраля. За день выпало 14 мм осадков, или треть месячной нормы. Сегодня в Москве и Подмосковье ожидаются сложные погодные условия, сказал «Эху» ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

В начале следующей недели ожидается усиление морозов.