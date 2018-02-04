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09:03, 04 февраля 2018

Адвокаты Харви Вайншейна пригрозили судом актрисе Уме Турман

В своем интервью The New York Times она обвинила кинопродюсера в домогательствах. Юристы Вайнштейна тщательно изучат обвинения и примут решение об иске, пишет Hollywood Reporter. По словам одного из представителей продюсера, тот «поражен и опечален» словами Турман, с которой он тесно работал более двух десятков лет. В то же время он признает, что совершал в отношении актрисы «странные действия и сразу же извинялся за них». Как утверждает сама Турман, Вайнштейн приставал к ней после съемок фильма «Криминальное чтиво». И даже якобы угрожал погубить ее карьеру в ответ на обещания рассказать о его домогательствах.

Комментарии

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patrik41 04 февраля 2018 | 09:24

Адвокаты Харви Вайншейна пригрозили судом актрисе Уме Турман...

Домогательства такое неточное, неконкретное слово, что любой человек может его использовать, имея в виду какие-то свои личные субъективные взгляды. Что для У.Турман может казаться домогательствами, для Х.Вайнштейна, может быть ответом на сигналы актрисы.

jblack2 04 февраля 2018 | 09:33

Даже столь известная Ума Турман, воспетая солистом одноименной группы Владимиром Кристовским, засветилась в сексуальном скандале.
Что ей не хватает, славы, или совесть просыпается лишь после скандала?..

kazlevich1949 04 февраля 2018 | 10:16

jblack2: Вы меня простите, но и Голливуд сегодня уже самый настоящая "ЧВК" богемы, и у этого артистического, пардон, гарема и господин, "падишах" конкретный есть: "Господин назначил меня "любимой" женой"...

kazlevich1949 04 февраля 2018 | 11:10

"Не смотри на начало, смотри на конец" - русская народная пословица.
"Убить Билла 3" - в жизни же война полов ведется традиционным, пардон, "оружием"...

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