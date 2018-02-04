Адвокаты Харви Вайншейна пригрозили судом актрисе Уме Турман...

В своем интервью The New York Times она обвинила кинопродюсера в домогательствах. Юристы Вайнштейна тщательно изучат обвинения и примут решение об иске, пишет Hollywood Reporter. По словам одного из представителей продюсера, тот «поражен и опечален» словами Турман, с которой он тесно работал более двух десятков лет. В то же время он признает, что совершал в отношении актрисы «странные действия и сразу же извинялся за них». Как утверждает сама Турман, Вайнштейн приставал к ней после съемок фильма «Криминальное чтиво». И даже якобы угрожал погубить ее карьеру в ответ на обещания рассказать о его домогательствах.