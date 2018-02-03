Сегодняшний снегопад в Москве стал рекордно мощным за всю историю метеонаблюдений для 3 февраля

По данным на 9 вечера, на базовой метеостанции ВДНХ с утра выпало 14 мм осадков, сообщили «Интерфаксу» в метеобюро Москвы и области. Прежний максимум был зафиксирован в 1957 году, когда выпало более 11 мм.

Непогода вызвала серьезный сбой в работе столичных аэропортов. Согласно данным портала Яндекс-расписание, сейчас задержано около 130 рейсов, еще 16 отменены.

Аэрофлот" также сообщает об отмене в воскресенье еще более двух десятков рейсов в «Шереметьево» и переносе времени прилета и вылета примерно полсотни.

В Москве зафиксированы несколько случаев падения деревьев. Пострадавших нет. На Измайловском проспекте прервано движение трамваев, вместо них запущены компенсационные автобусы.

Также сообщается о ряде случаев падения снега с крыш, в результате чего повреждены автомобили.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал аномальными погодные условия в столице и призвал горожан быть аккуратными. Он подчеркнул, что аварийные службы города работают в усиленном режиме.

По прогнозам синоптиков, мощный снегопад продолжится этой ночью и завтра днем и ослабнет лишь к утру понедельника. При этом температура воздуха, которая сегодня держалась около нуля, ночью понизится до -4…-6, а к вечеру воскресенья достигнет 8-9 градусов мороза.