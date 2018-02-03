Сборная России сыграла вничью со счетом 1:1 с командой Казахстана по мини-футболу
Сборная России сыграла вничью со счетом 1:1 с командой Казахстана во втором матче группового этапа чемпионата Европы по мини-футболу, который проходит в Словении.
Россияне набрали два очка в двух матчах, что позволило им занять второе место в группе и выйти в следующий раунд турнира. Казахстан на первой строчке.
Соперник сборной России по 1/4 финала определится позднее.
Турнир завершится 10 февраля. Действующим чемпионом Европы является сборная Испании.
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