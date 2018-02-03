В Москве разочарованы новой ядерной доктриной США...

Она не имеет ничего общего с реальным положением дел, заявляют в МИДе. Там отметили, что Россия допускает использование ядерного оружия только при определенных «сугубо оборонительных сценариях». Подчеркивается, что Москва строго соблюдает свои обязательства по всем международным договоренностям.

Антироссийская позиция, выраженная в новой американской ядерной доктрине, может быть всего лишь маскировкой для наращивания усиления собственной армии. Такое мнение высказал посол России в США Анатолий Антонов.

Посол также добавил, что Америке не стоит вести диалог с Россией с позиции силы и указывать, что делать.

Накануне Пентагон обнародовал новую доктрину, в

которой уделил большое внимание развитию российских ядерных

сил. Среди других потенциальных угроз названы КНДР, Иран и Китай. В связи с этим, США намерены направить свои усилия на разработку ядерных боезарядов малой мощности. Кроме того, в документе говорится, что Вашингтон продолжат тратить средства на модернизацию ядерных сил и развитие элементов «ядерной триады».