В Москве разочарованы новой ядерной доктриной США
Она не имеет ничего общего с реальным положением дел, заявляют в МИДе. Там отметили, что Россия допускает использование ядерного оружия только при определенных «сугубо оборонительных сценариях». Подчеркивается, что Москва строго соблюдает свои обязательства по всем международным договоренностям.
Антироссийская позиция, выраженная в новой американской ядерной доктрине, может быть всего лишь маскировкой для наращивания усиления собственной армии. Такое мнение высказал посол России в США Анатолий Антонов.
Посол также добавил, что Америке не стоит вести диалог с Россией с позиции силы и указывать, что делать.
Накануне Пентагон обнародовал новую доктрину, в
которой уделил большое внимание развитию российских ядерных
сил. Среди других потенциальных угроз названы КНДР, Иран и Китай. В связи с этим, США намерены направить свои усилия на разработку ядерных боезарядов малой мощности. Кроме того, в документе говорится, что Вашингтон продолжат тратить средства на модернизацию ядерных сил и развитие элементов «ядерной триады».
Комментарии6
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gregor 03 февраля 2018 | 23:05
В Москве разочарованы новой ядерной доктриной США
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А в Воронеже ?
evgolius7 03 февраля 2018 | 23:05
В Москве разочарованы новой ядерной доктриной США...
Ну разочаровались и что?
Путин всё время кулачком грозит, что у него есть кнопочка и чемоданчик...
Американцам тоже не нравится эта доктрина и что?
Будут мерятся у кого кнопка больше?
Блин....все разочарованы...а народ должен это бодание кретинов оплачивать.
Америки пофигу...там бюджет в 20 раз больше нашего....
Когда ватники грезят победой над США, они не учитывают разницу в ВВП между США ($18,57 трлн.) и России ($1,283 трлн.).
США без напряга могут финансировать около пяти-шести полноценных войн одновременно.
seryj_wolk 03 февраля 2018 | 23:08
Ждали рфцы неземной любви, но оказались разочарованы. Вместо любви их послали по известному адресу. Бедненьких.
polsan 03 февраля 2018 | 23:10
Какая там ядерная там ядерная доктрина?! )) Сейчас на повестке дня списки уважаемых людей от минфина США и угроза отъёма жилплощади, нажитой непосильным трудом в Лондоне! Это покруче войны ядерной! :)
killbalafre 03 февраля 2018 | 23:11
Да с..ть с высокой колокольни Штаты хотели на ваше разочарование
Рашка для Америки как Зимбабве только ядерной дубиной
Нищая, отсталая страна во главе с диктатором-нуворишем
cite 03 февраля 2018 | 23:16
Что искандеры чувство юмора потеряли, или хорошо смеется тот, кто смеется последним?))