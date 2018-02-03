Комплекс, которым был сбит российский Су-25, несколько дней назад завезли в Сирию из сопредельного государства
Переносной зенитно-ракетный комплекс, которым был сбит российский Су-25, несколько дней назад завезли в Сирию из сопредельного государства. Об этом сказал «Интерфаксу» координатор группы дружбы парламента Сирии и Госдумы, первый зампредседателя организации ветеранов «Боевое братство» Дмитрий Саблин. По его словам, «страны, с территории которых сюда приходит оружие для того, чтобы быть направленным против российских военных, должны понимать, что это не останется безнаказанным».
Ранее зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич выразил уверенность в том, что ПЗРК, которые имеются у сирийских боевиков, поставляются через третьи страны американцами. Он отметил, что Россия проведет серьезное расследование обстоятельств сегодняшнего инцидента.
В Минобороны России сегодня сообщили, что боевики сбили из ПЗРК российский штурмовик, который выполнял облет зоны деэскалации «Идлиб». Летчик катапультировался, но погиб в бою.
В военном ведомстве также сообщили, что российские военные нанесли удар высокоточным оружием по боевикам, которые сбили Су-25. По данным радиоперехватов, уничтожено более 30 боевиков «Джабхат-ан-Нусры».
Комментарии28
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ocmamok 03 февраля 2018 | 23:03
Генералиссимус Кужугетович потерял нюх. Плешивый главком охрип уже приказывать ему выйти из Сирии, а он ни в какую - не выходит, хоть тресни.
ocmamok 03 февраля 2018 | 23:07
...завезли в Сирию из сопредельного государства.
Брехня. Это испанский диспетчер навёл, стопудово. А лётчик оттуда уже замороженный упал.
doorin 03 февраля 2018 | 23:08
Логистику доставки в Сирию американских ПЗРК
следует срочно кардинально улучшить и увеличить,
чтобы сбивать русских в Сирии, заявили в Конгрессе USA.
И это необходимо сделать как можно быстрее, пока
в Сирии не оказалалось огромное количество русских
ПЗРК из которых будут сбиваться самолеты западной
коалиции, воюющие против Асада и русских.
\ U.S. Congress \
patrik41 03 февраля 2018 | 23:09
Комплекс, которым был сбит российский Су-25, несколько дней назад завезли в Сирию из сопредельного государства...
Из Израиля, так я и предполагал. Но я не подозревал, что это для российских ВКС, я думал что израильтяне будут вооружать проамериканскую оппозицию, для борьбы против войск правительства Б.Асада.
yrich040 03 февраля 2018 | 23:12
patrik41: Было бы неплохо поставить пару десятков комплексов талибам в Афгане и в Ираке!
Надо исправлять ошибки! Пиндосня понимает только кровавый ответ!
doorin 03 февраля 2018 | 23:17
ак передает CNN, завтра в Женеве состоится
срочная совместная встреча командующего западной
коалицией в Сирии британского генерал-майора
Феликса Гидни с руководством группировок «Хайат
Тахрир аш-Шам»,«Джабхат ан-Нусра», «Джейш аль-Наср»
и боевиками вооруженной сирийской оппозиции.
Главная тема совещания - координация усилий по
эффективному противодействию русским и асадовским
головорезам в Сирии, а также вопросы оперативных
поставок американских ПЗРК для борьбы с русскими
самолетами.
\ CNN \
ocmamok 03 февраля 2018 | 23:15
doorin:
...доставки в Сирию американских ПЗРК...
Ну чо ты несёшь? Очевидцы же видели как украинский Ан-2 атаковал эту сушку.
ringo__77__ 03 февраля 2018 | 23:14
Вот такой комент прочитал на одном сайте:
На какой российский сайт не зайдешь, одни хохлы в комментах, их как грязи. Этим идиотам заняться больше нечем, у них жизнь говно, и это единственная радость: насрать и копеечку на этом заработать/
Как верно подмечено!
stalinator 03 февраля 2018 | 23:07
ocmamok: В нем живет глава МЧС нужно теперь Сирию восстанавливать, там можно попилить не мало,вроде как в Чечне после войн....
vis_a_vis 03 февраля 2018 | 23:07
\\ В Минобороны России сегодня сообщили, что боевики сбили из ПЗРК российский штурмовик //
В Афганистане были "Стингеры"... В общем, всё повторяется.
detul 03 февраля 2018 | 23:14
ocmamok: Сейчас зачистим территорию Идлиба от боевиков, восстановим там законную власть президента Сирии, и российские войска уйдут.
ocmamok 03 февраля 2018 | 23:19
detul: я видел, как плешивый вошьть, торжественно, перед строем отдавал приказ выйти из Сирии. Такшта не надо тень на плетень...
stalinator 03 февраля 2018 | 23:04
Из Израиля? Или Турции? Кто нож очередной раз воткнул?
Теперь полеты в небе Сирии будут не столь активны.....
detul 03 февраля 2018 | 23:12
stalinator: Вы думаете коалиция прекратит бомбить сирийскую территорию? Не надейтесь. Свободной оппозиции нужна поддержка с воздуха.
igorkot__1 03 февраля 2018 | 23:06
Чой то мало, всего 30 боевиков. Написали хоть 150, а то вата не поверит.
pravdatut 03 февраля 2018 | 23:09
По московским понятиям народу Сирии, Украины запрещено обороняться.
demokratia 03 февраля 2018 | 23:17
ВОТ ТАК начинаются БОЛЬШИЕ войны
zemljanka 03 февраля 2018 | 23:10
Негодяи людоеды продолжают убивать.
Людям нужен мир.
Нелюдям - войны.
vagrancy 03 февраля 2018 | 23:11
Какая таинственность, ‘из сопредельного государства’ .Это вам не количество боевиков, уничтоженных сверхточным оружием, посчитать :-)
askol2016 03 февраля 2018 | 23:12
Какой эффективный комплекс! Одно нажатие на кнопку, и Путин со своими "победами" в Сирии - в жопе
ihor_syvoryj 03 февраля 2018 | 23:12
Иными словами, товарищ Саблин признал, что несмотря на, типа, имеющуюся у расиянцев информацию о появлении у бармалеев ПЗРК, какой-то генерал-идиёт послал одиночный самолёт СУ-25 на штурмовку наземных целей.
Я правильно понял?
Может, не "район высокоточно бомбить", кое-кого разогнать из ведомства Шойгу?
"Бабы ещё нарожают", а вот СУ-25 уже не производят.
ringo__77__ 03 февраля 2018 | 23:17
ihor_syvoryj: На вас, свинорылых, у нас СУ-25 хватит...
av_babich 03 февраля 2018 | 23:13
как пить дать- шахтеры и трактористы опять из военторга притащили
varangian2011 03 февраля 2018 | 23:16
Что за истерика. Или наша власть хотела чтобы по нашим боевым самолетам из луков и рогаток стреляли. Если влезли в войну, то будьте мужиками, умейте воевать в относительно равных условиях, тем более у противоборствующей стороны вообще нет авиации. Расплакались как девочки...
peresvet73 03 февраля 2018 | 23:18
США ведут одновременные боевые действия в Афганистане, Сирии, Йемене, Ираке. Сколько самолётов и вертолётов потеряли Штаты при столь обширном военном присутствии? Путинская Россия не может вести даже одну войну. Зато внутри страны, они умеют обозначать своё присутствие дворцами и земельными наделами. Баре!
mixanazarov 03 февраля 2018 | 23:19
Чего в Сирию , а не во Останкино Киселёву ? Пусть страшилку расскажет .
n_alekhin 03 февраля 2018 | 23:19
Тов. Саблин в госду..е точно знает, кто, когда и от куда поставляет комплексы врагам народа. Подсматривает или ему докладывают???
eduard53 03 февраля 2018 | 23:19
Интересно, что кремлядь озабочена не тем, что:
- мы до сих пор делаем на чужой гражданской войне,
- почему Су-25 беззащитен перед ручным зенитным комплексом,
- чем шииты нам дороже суннитов,
- сколько ещё можно будет безнаказанно защищать сирийского химического мясника от большинства его народа.
и т.д,, и т.п.
а только тем - кто поставляет анти-асадовским сирийцам такие ПЗРК ...
Ну и, понятно, не сомневается, что все каки нам творят пиндосы ...