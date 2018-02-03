Переносной зенитно-ракетный комплекс, которым был сбит российский Су-25, несколько дней назад завезли в Сирию из сопредельного государства. Об этом сказал «Интерфаксу» координатор группы дружбы парламента Сирии и Госдумы, первый зампредседателя организации ветеранов «Боевое братство» Дмитрий Саблин. По его словам, «страны, с территории которых сюда приходит оружие для того, чтобы быть направленным против российских военных, должны понимать, что это не останется безнаказанным».

Ранее зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич выразил уверенность в том, что ПЗРК, которые имеются у сирийских боевиков, поставляются через третьи страны американцами. Он отметил, что Россия проведет серьезное расследование обстоятельств сегодняшнего инцидента.

В Минобороны России сегодня сообщили, что боевики сбили из ПЗРК российский штурмовик, который выполнял облет зоны деэскалации «Идлиб». Летчик катапультировался, но погиб в бою.

В военном ведомстве также сообщили, что российские военные нанесли удар высокоточным оружием по боевикам, которые сбили Су-25. По данным радиоперехватов, уничтожено более 30 боевиков «Джабхат-ан-Нусры».