Компания Youtube начала помечать ролики, которые публикуют СМИ, пользующиеся финансовой поддержкой государства
Пока таким образом маркируются лишь ролики на территории США.
Под видеороликами производства Russia Today и «Россия 24» на Youtube теперь стоит пометка: эти телеканалы частично или полностью финансируются российским правительством. Кроме того над видео должна быть ссылка на страницу разместившего его СМИ в «Википедии». Так Youtube собирается бороться с распространением пропаганды и всевозможных «фейковых новостей» — явления, которое, как считают некоторые, могло повлиять на прошлогодние выборы президента в США. Стоит отметить, что, судя по многочисленным скриншотам, подобным образом видеохостинг маркирует и ролики, произведенные проамериканскими медиа. В частности, пометка о том, что СМИ частично или полностью профинансировано правительством США, стоит под видеозаписью, опубликованной Radio Free Asia.
США обвиняет Россию в распространении пропаганды посредством социальных сетей накануне прошлогодних президентских выборов. Кремль свою вину не признает.
Комментарии4
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kir_pich_101 03 февраля 2018 | 22:09
Ну правильно, на упаковке сигарет тоже пишут предупреждение, что это зараза.
Здесь тоже зараза, только информационная, от известного в мире радетеля мира.
dude_lebowsky 03 февраля 2018 | 22:43
Пометка: Внимание, агент госпропаганды! Токсично!
ivan127_4 03 февраля 2018 | 22:37
Пока таким образом маркируются лишь ролики на территории США.
Под видеороликами производства Russia Today и «Россия 24» на Youtube теперь стоит пометка: эти телеканалы частично или полностью финансируются российским правительством.
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А в России под американскими видеороликами будут ставить эти пометки? Если нет, то это элемент гибридной войны.
alexeytrusov 03 февраля 2018 | 23:19
ivan127_4: Как только России сделает свою YouTube сразу может ставить любые пометки.