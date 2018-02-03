Компания Youtube начала помечать ролики, которые публикуют СМИ, пользующиеся финансовой поддержкой государства

Пока таким образом маркируются лишь ролики на территории США.

Под видеороликами производства Russia Today и «Россия 24» на Youtube теперь стоит пометка: эти телеканалы частично или полностью финансируются российским правительством. Кроме того над видео должна быть ссылка на страницу разместившего его СМИ в «Википедии». Так Youtube собирается бороться с распространением пропаганды и всевозможных «фейковых новостей» — явления, которое, как считают некоторые, могло повлиять на прошлогодние выборы президента в США. Стоит отметить, что, судя по многочисленным скриншотам, подобным образом видеохостинг маркирует и ролики, произведенные проамериканскими медиа. В частности, пометка о том, что СМИ частично или полностью профинансировано правительством США, стоит под видеозаписью, опубликованной Radio Free Asia.

США обвиняет Россию в распространении пропаганды посредством социальных сетей накануне прошлогодних президентских выборов. Кремль свою вину не признает.