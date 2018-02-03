Кадыров высказался против передачи дела главы местного отделения «Мемориала» Оюба Титиева на федеральный уровень
Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался против передачи дела главы местного отделения «Мемориала» Оюба Титиева на федеральный уровень. Он сравнил такие призывы с попытками оказать давление на следствие. «МВД России является цельной, единой государственной правоохранительной структурой, где каждый сотрудник действует, как полномочный представитель этого ведомства», — отметил Кадыров в своем телеграм-канале.
Накануне уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова попросила МВД передать дело главы чеченского отделения «Мемориала» Оюба Титиева в главное управление ведомства по Северо-Кавказскому федеральному округу. Ранее в «Мемориале» призывали передать расследование дела Титиева в федеральный главк МВД.
Комментарии11
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kir_pich_101 03 февраля 2018 | 22:13
Окромя дядя Вовы некому это сделать.
Нагнул Маскалькову, и всех нагнёт...
evgolius7 03 февраля 2018 | 22:17
Даже генпрокуратура язык в попу засунула...
От Кадырова у них поджилки трясутся....
Мужественная у нас прокуратура...и ордена мужества получают...
А Кадырову кортики дарят...что бы не обидел если что...
metulag 03 февраля 2018 | 22:22
evgolius7: «МВД России является цельной, единой государственной правоохранительной структурой, где каждый сотрудник действует, как полномочный представитель этого ведомства», — отметил Кадыров
И отдал приказ пристрелить тех сотрудников российского МВД, которые приедут на территорию Чечни без его разрешения.
edun1952 03 февраля 2018 | 22:15
Разрешенное ИГ не разбомбить.
nikitin43 03 февраля 2018 | 22:25
путен по соплям и от кадырова получил , гарант блин...
piter_ug 03 февраля 2018 | 22:26
А все-таки скорее всего передадут - после публикации списка замаранных, есть риск ответственным за это решение нарваться на персональные санкции.
yusu 03 февраля 2018 | 22:36
Кака така конституция? Сжечь дома всех родственников до седьмого колена, и не "нет причины для тоски".
demokratia 03 февраля 2018 | 22:45
Кремль струхнёт.
ushkujnik 03 февраля 2018 | 22:46
Ежели Кадыров - против, стало быть, однозначно, вменяемые люди России - ЗА!..
baran_provokator 03 февраля 2018 | 22:47
Бастрыкин распорядился направить дело в отношении Навального о причинении кировской компании "Кировлес" имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения (ч. 3 ст. 165 УК, до пяти лет лишения свободы) в Главное следственное управление СКР, сообщил "Интерфаксу" представитель ведомства Владимир Маркин.
Он напомнил, что это дело изначально расследовалось следователями из Кировской области и было прекращено, затем это постановление отменили и материалы дела передали в следственные органы Приволжского федерального округа. "РИА Новости" Маркин уточнил, что передача дела в Москву нужна для "объективного расследования".
bigmaikl 03 февраля 2018 | 23:02
Боится!