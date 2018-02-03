Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался против передачи дела главы местного отделения «Мемориала» Оюба Титиева на федеральный уровень. Он сравнил такие призывы с попытками оказать давление на следствие. «МВД России является цельной, единой государственной правоохранительной структурой, где каждый сотрудник действует, как полномочный представитель этого ведомства», — отметил Кадыров в своем телеграм-канале.

Накануне уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова попросила МВД передать дело главы чеченского отделения «Мемориала» Оюба Титиева в главное управление ведомства по Северо-Кавказскому федеральному округу. Ранее в «Мемориале» призывали передать расследование дела Титиева в федеральный главк МВД.