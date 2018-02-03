В Минобороны России сообщили о нанесении группового удара высокоточным оружием по району в провинции Идлиб, откуда был сбит российский военный самолет. По данным ведомства, уничтожены более 30 боевиков. Близкие сирийскому правительству источники в Латакии уточняют, что российский Военно-морской флот нанес удар несколькими крылатыми ракетами.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ходе облета зоны деэскалации «Идлиб» был сбит Су-25. Пилот успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам «Джабхат ан Нусры», но позже погиб в бою с террористами. По предварительной информации, по штурмовику ударили из переносного зенитного ракетного комплекса.

Российский центр примирения враждующих сторон в Сирии совместно с турецкой стороной, ответственной за данную зону деэскалации, принимаются меры по возвращению тела российского летчика.

Ранее сообщалось, что за время военной операции в Сирии Россия потеряла 4 самолета и 4 вертолета.

Россия проведет серьезное расследование обстоятельств сегодняшнего инцидента. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Он выразил уверенность в том, что ПЗРК, которые имеются у боевиков в Сирии, были поставлены американцами через третьи страны.

Аналогичное мнение высказал в эфире РБК военный обозреватель «Комсомольской Правды» Виктор Баранец.

Баренец добавил, что в провинции Идлиб сосредоточена большая группировка «Свободной сирийской армии», которую американские специалисты готовят к противостояниям с правительственной армией.

В декабре президент Владимир Путин объявил о победе над террористами в Сирии и отдал приказ о выводе оттуда российской группировки войск.