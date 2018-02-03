В Минобороны России сообщили о нанесении группового удара высокоточным оружием по району в провинции Идлиб
В Минобороны России сообщили о нанесении группового удара высокоточным оружием по району в провинции Идлиб, откуда был сбит российский военный самолет. По данным ведомства, уничтожены более 30 боевиков. Близкие сирийскому правительству источники в Латакии уточняют, что российский Военно-морской флот нанес удар несколькими крылатыми ракетами.
Ранее в Минобороны сообщили, что в ходе облета зоны деэскалации «Идлиб» был сбит Су-25. Пилот успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам «Джабхат ан Нусры», но позже погиб в бою с террористами. По предварительной информации, по штурмовику ударили из переносного зенитного ракетного комплекса.
Российский центр примирения враждующих сторон в Сирии совместно с турецкой стороной, ответственной за данную зону деэскалации, принимаются меры по возвращению тела российского летчика.
Ранее сообщалось, что за время военной операции в Сирии Россия потеряла 4 самолета и 4 вертолета.
Россия проведет серьезное расследование обстоятельств сегодняшнего инцидента. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Он выразил уверенность в том, что ПЗРК, которые имеются у боевиков в Сирии, были поставлены американцами через третьи страны.
Аналогичное мнение высказал в эфире РБК военный обозреватель «Комсомольской Правды» Виктор Баранец.
Баренец добавил, что в провинции Идлиб сосредоточена большая группировка «Свободной сирийской армии», которую американские специалисты готовят к противостояниям с правительственной армией.
В декабре президент Владимир Путин объявил о победе над террористами в Сирии и отдал приказ о выводе оттуда российской группировки войск.
Комментарии57
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doorin 03 февраля 2018 | 22:07
Глава Пентагона Джеймс Мэттис в прямом эфире
телекомпании ABC приветствовал очень удачный
удар по русскому самолету из американской ПЗРК.
Американские, английские, немецкие и французские
военные инструкторы, обучившие боевиков грамотно
пользоваться американской ПЗРК, уже завтра утром
будут награждены государственными наградами USA.
( Если конечно доживут до завтра )
"Покупайте американское оружие и уничтожайте
русских везде где только сможете" - подвел итог
счастливый Джеймс.
\ ABC \
kottigr1 03 февраля 2018 | 22:10
doorin: Сирийские оппозиционеры поддерживаемые Эрдоганом воткнули ятаган в спину... Путин - ёж ?
calorad 03 февраля 2018 | 22:28
kottigr1: Когда-то это был майор филипов роман николаевич.
Поздравляем родных и близких..
pmasel 03 февраля 2018 | 22:55
"российский Военно-морской флот нанес удар несколькими крылатыми ракетами. " ...... уничтожены более 30 боевиков
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Каждому по отдельной ракете? Не слишком жирно?
ahtanizovka 03 февраля 2018 | 23:00
calorad: когда сдыхать будешь сам, не забудь поздравить своих родных и близких...)))
boooben 03 февраля 2018 | 23:09
ГРУППОВОЙ удар ПО РАЙОНУ ВЫСОКОТОЧНЫМ оружием.
Ну, дебилы....
evgolius7 03 февраля 2018 | 22:11
Ждём фоток 30 убитых боевиков...
Они же тупые....сбили...зарезали барашка и стали ждать пока их убьют....
palmcoast___ 03 февраля 2018 | 22:16
evgolius7:
А мне бы глянуть на фотки, где мин обороны России устроило групповичок или как они там назвали свои удары.
taglit 03 февраля 2018 | 23:04
palmcoast___: а по чем били? по сараюшкам? - высокоточным оружием? - это все равно что туфту по тазику гонять...
tvitov66 03 февраля 2018 | 22:17
evgolius7: вы чо, сомневаетесь в самой правдивой правде? По данным объективного контроля ВЦИОМ врать не станет!
rassvet_12 03 февраля 2018 | 22:40
evgolius7: Ничего не остаётся потом. После первого самолёта, что турки сбили, а пилота убили, тогда просто всю местность накрыли бомбовым ковром. Я видео видел, впечатляет...
dach_nic 03 февраля 2018 | 23:00
rassvet_12: То есть там боевиков уже нет давно. Они ведь из ПЗРК переносного сбили самолет.
Сбили и ушли или уехали.
А российские военные всю местность перепахали . Молодцы.
headhunter_ 03 февраля 2018 | 23:10
rassvet_12: "Я видео видел, впечатляет..."
Мы тоже хотим впечатлиться, rassvet_12...:-D
nikitin43 03 февраля 2018 | 22:11
doorin: уже известно что путен сын ефрейтора в армии власова , от этого флаг и беды россии.
mordvinyka_zabiyka 03 февраля 2018 | 22:16
doorin:
Я бегу по выжженной земле,
Гермошлем заxлопнув на ходу.
Мой "Сухой" с стрелою белой,
Hа распластанном крыле
С ревом набирает высоту.
Делаю я левый поворот,
Я теперь палач, а не пилот.
Hагибаюсь над прицелом,
И ракеты мчатся к цели,
Впереди еще один заxод
Вижy в небе белyю чертy,
Мой "Сухой" теряет высоту.
Катапyльта - вот спасенье,
И на стропаx натяженье.
Сердце в пятки, в штопор я иду.
Tолько приземлился, в тот же миг,
Из кyстов раздался дикий крик.
Желтолицие сирийцы
Верещат Аллах Акбар
Я yпал на землю и затиx.
Вновь идy по проклятой земле,
Гермошлема нет на голове.
Cзади дyлом автоматов
В спинy тычyт мне солдаты,
Жизнь моя висит на волоске.
"Кто же тот пастух, что меня сбил?"
- Одного сирийца я спросил
Отвечал мне тот раскосый,
что командовал допросом:
"Сбил тебя пастух Бабай Бибил"
palmcoast___ 03 февраля 2018 | 22:25
А сколько в российской армии штук этих вот летающих самолетов, чтобы знать сколько штук ПЗРК понадобится для уничтожения воздушно-кошмических сил полностью?
palmcoast___ 03 февраля 2018 | 22:39
А сколько миллионов боевиков сидят в засадах вокруг Асада, чтобы узнать сколько крылатых ракет понадобится России для их уничтожения?
dolgon 03 февраля 2018 | 22:57
mordvinyka_zabiyka: Да, как бы не хотелось в этой жизни, но всё повторяется. Вьетнам, Корея, Афганистан и Сирия и .....т.д.! Американец ли, либо русский..., но со штыком мир не принесёт!!
mordvinyka_zabiyka 03 февраля 2018 | 23:06
dolgon: не могу с тобой не согласится.
r88w556xl4 03 февраля 2018 | 22:08
ПЗРК, которые имеются у боевиков в Сирии, были поставлены американцами через третьи страны
===================
Украина очень любит с террористами торговать. Впрочем, что ещё можно ожидать от государства, поддерживающего терроризм на государственном уровне.
pavvlad 03 февраля 2018 | 22:14
r88w556xl4: Был во времена детства Вдохновителя и Организатора наших сегодняшних неисчислимых грандиозных побед анекдот. Учительница физики спрашивает класс: - Что самое тяжелое на свете? Отстающий Вовочка тянет руку. Удивленная учительница поднимает его. - Иксигрек... отвечает счастливый Вовочка и поясняет, что если не захочешь, ни за что не поднимешь. Смущенная учительница спрашивает, что самое легкое на свете. Вовочка опять тянет руку и с согласия учительницы отвечает иксигрек... и поясняет, что не успеешь подумать, как уже. Следующий вопрос, Вовочка опять тянет руку, на что учительница строго замечает: - Хватит, Вовочка, иначе ты всю физику к иксигрек... сведешь. Вот так и телезрители, вдохновленные соловьевско-киселевскими шоу все проблемы политики России сводят к Украине.
katamaran 03 февраля 2018 | 22:47
r88w556xl4: А на что собственно говоря вы мудаки рассчитывали?
qroswen 03 февраля 2018 | 22:08
"Россия проведет серьезное расследование обстоятельств сегодняшнего инцидента. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич."
Подонок, подстрекалель и провокатор хренцевич - гореть тебе в аду!
ahtanizovka 03 февраля 2018 | 23:04
qroswen: и более того, найдёт подонков и их уничтожит. Что собственно Россия всегда и делала...)))
lisitsa1962 03 февраля 2018 | 23:17
ahtanizovka: и более того, найдёт подонков и их уничтожит. Что собственно Россия всегда и делала...)))
---
Пассажиры сбитого над Синаем в очереди ждут пока их убийц найдут?
lincolnmkx 03 февраля 2018 | 22:09
Кадры горящего Су-25 опубликованы в социальных сетях на страницах «Армии свободной Сирии», которая удерживает позиции в районе Идлиба, отражая атаки правительственных войск. Заголовок видео гласит, что российский штурмовик был сбит из переносного ракетно-зенитного комплекса. Как утверждают некоторые источники в сирийской оппозиции, это был трофейный ПЗРК «Игла-1М», захваченный сирийскими союзниками турецких войск, воюющих против курдов в провинции Африн.
nikitin43 03 февраля 2018 | 22:16
lincolnmkx: история повторяется в афгане духи сбивали наши вертушки из ПЗРК Стрела , которые ранее ссср поставил египту .
nestor199 03 февраля 2018 | 22:30
lincolnmkx: А какая разница, чей ПЗРК был? Теперь кто не спрятался - ВКС РФ не виноваты.
mordvinyka_zabiyka 03 февраля 2018 | 22:39
nestor199:
По сушке вдарила ракета
Прощай любимый самолёт
И дорогая не узнает
Куда пропал её пилот
Три миллиона не получит
И ипотеку не вернёт
ahtanizovka 03 февраля 2018 | 23:06
mordvinyka_zabiyka: а у тебя геморрой не пройдёт, так и сдохнеш...)))
headhunter_ 03 февраля 2018 | 23:18
nestor199: "Теперь кто не спрятался - ВКС РФ не виноваты."
Теперь опять весь ИГИЛ победят ваши межгалактические или как? :-D
ded64 03 февраля 2018 | 22:12
Утюжить пески Сирии давно научились... А как же полная победа о которой трубили из всех утюгов... И в Сочи уже победу еще вчера отмечали...
vitfom 03 февраля 2018 | 22:14
Крылатыми ракетами по басмачу с ПЗРК. Круто. Но кого тогда убили? Кто эти 30-ть человек? Видимо все их близкие воспылают большой любовью к России и ее военным, будут мирно пить чай, не помышляя о мести.
nestor199 03 февраля 2018 | 22:35
vitfom: Не поверите, они о мести помышлять не будут, им бы от мести местных спастись. А ВКС РФ? РФ просило местных не стрелять, кто-то из этого места стрельнул. Принесите уши стрелявших, иначе это будет пустое место.
nemez1 03 февраля 2018 | 22:14
зачем было лётчиком рисковать, если шойгу может высокоточно всех порешить??
nemez1 03 февраля 2018 | 22:17
звучит, как групповой секс совершили.
kama 03 февраля 2018 | 22:18
Ага. Бармалеи будут сидеть и ждать ответку именно в том месте.
nestor199 03 февраля 2018 | 23:02
kama: Бармалеи как то похитили нескольких советских дипломатов в Бейруте.
Вы думаете, что с этими бармалеями кто-то чикаться будет?
benin_papa__ 03 февраля 2018 | 22:21
Высокоточно, группой и по району...
comanchero 03 февраля 2018 | 22:21
Фу... оказывается многомилионные российские самолёты можно сбить каким-то вшивым переносным американским комплексом.
Или самолёты полное дерьмо, или комплекс был очень хорош - скорее всего отечественный.
kaputvsemu 03 февраля 2018 | 22:22
Это называется "высокоточный удар из пушки по воробьям".
fun43 03 февраля 2018 | 22:31
kaputvsemu: Эээээ, зачем пилота воробьем называешь, да?
ihor_syvoryj 03 февраля 2018 | 22:23
"Моя мстя будет сташная! (Шойгу)
peresvet73 03 февраля 2018 | 22:25
//удара высокоточным оружием по району//
Как можно наносить удары высокоточным оружием "по району". По района наносятся удары оружием неизбирательного действия. Жертвами варварской акциивозмездия России неизбежно стали дети и женщины в районе поражения.
buzukin936 03 февраля 2018 | 22:27
Полагаю, следует выжечь нахер боеприпасом объемного взрыва все это клопиное гнездо вместе с запоздавшими сдриснуть инструкторами. Без жалости, превентивно, под корень уничтожить верхушку и разгромить управление новой бандой боевиков. А то опять начинают вонь разводить насчет применения химического оружия. Зря, зря...
mordvinyka_zabiyka 03 февраля 2018 | 22:43
buzukin936: абыр абыр шанмырк!!!
testmeter 03 февраля 2018 | 22:48
buzukin936: Да вообще, весь земной шар накрыть - в ядерный перепел превратить! Тогда уж точно врагов у Вяликой России не останется
nestor199 03 февраля 2018 | 23:06
buzukin936: Превентивный уже опоздали.
Теперь все удары по муслимам в Сирии будут превентивными.
comanchero 03 февраля 2018 | 22:31
Все-таки самолёт полное говно.
А ракеты, судя по опубликованным видео, сирийские. Управляются при помощи произнесения заклинания "Аллах Акбар!"
lincolnmkx 03 февраля 2018 | 22:32
А зачем ОНИ его сбили?????
Полетел с хорошими намерениями, хотел деткам конфеток набросать, а взрослым семечек подбросить....., не ну взяли и сбили и оказались неблагодарными!
volkov_25 03 февраля 2018 | 22:34
уже нашли визитку Яроша? или еще ищут.
zemljanka 03 февраля 2018 | 22:38
Людоедство.
ivan127_4 03 февраля 2018 | 22:39
Пилот успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам «Джабхат ан Нусры», но позже погиб в бою с террористами
____________
Теряем героев.
Надеюсь Америка, создавшая эту террористическую заразу, ответит перед Высшими силами.
palmcoast___ 03 февраля 2018 | 22:45
ivan127_4:
Да, у российских патриотов одна только надежда., на Всевышнего. На собственную армию надёжи нет., не надёжная она у России, эта армия..
askol2016 03 февраля 2018 | 22:53
А чего ж не сказали, что СУ-25 доставлял гуманитарную помощь сирийским детишкам, а злые террористы сорвали благородный акт?
ahtanizovka 03 февраля 2018 | 22:56
Надеюсь и пиндосов-консультантов накрыли. Сук этих
nestor199 03 февраля 2018 | 23:10
ahtanizovka: Если и не накрыли, то достанут - сирийские оппозиционеры сами их уши принесут.