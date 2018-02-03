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22:02, 03 февраля 2018

В Минобороны России сообщили о нанесении группового удара высокоточным оружием по району в провинции Идлиб

В Минобороны России сообщили о нанесении группового удара высокоточным оружием по району в провинции Идлиб, откуда был сбит российский военный самолет. По данным ведомства, уничтожены более 30 боевиков. Близкие сирийскому правительству источники в Латакии уточняют, что российский Военно-морской флот нанес удар несколькими крылатыми ракетами.
Ранее в Минобороны сообщили, что в ходе облета зоны деэскалации «Идлиб» был сбит Су-25. Пилот успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам «Джабхат ан Нусры», но позже погиб в бою с террористами. По предварительной информации, по штурмовику ударили из переносного зенитного ракетного комплекса.
Российский центр примирения враждующих сторон в Сирии совместно с турецкой стороной, ответственной за данную зону деэскалации, принимаются меры по возвращению тела российского летчика.
Ранее сообщалось, что за время военной операции в Сирии Россия потеряла 4 самолета и 4 вертолета.

Россия проведет серьезное расследование обстоятельств сегодняшнего инцидента. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Он выразил уверенность в том, что ПЗРК, которые имеются у боевиков в Сирии, были поставлены американцами через третьи страны.

Аналогичное мнение высказал в эфире РБК военный обозреватель «Комсомольской Правды» Виктор Баранец.
Баренец добавил, что в провинции Идлиб сосредоточена большая группировка «Свободной сирийской армии», которую американские специалисты готовят к противостояниям с правительственной армией.

В декабре президент Владимир Путин объявил о победе над террористами в Сирии и отдал приказ о выводе оттуда российской группировки войск.

Комментарии

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doorin 03 февраля 2018 | 22:07

Глава Пентагона Джеймс Мэттис в прямом эфире
телекомпании ABC приветствовал очень удачный
удар по русскому самолету из американской ПЗРК.

Американские, английские, немецкие и французские
военные инструкторы, обучившие боевиков грамотно
пользоваться американской ПЗРК, уже завтра утром
будут награждены государственными наградами USA.
( Если конечно доживут до завтра )

"Покупайте американское оружие и уничтожайте
русских везде где только сможете" - подвел итог
счастливый Джеймс.

\ ABC \

kottigr1 03 февраля 2018 | 22:10

doorin: Сирийские оппозиционеры поддерживаемые Эрдоганом воткнули ятаган в спину... Путин - ёж ?

calorad 03 февраля 2018 | 22:28

kottigr1: Когда-то это был майор филипов роман николаевич.
Поздравляем родных и близких..

pmasel 03 февраля 2018 | 22:55

"российский Военно-морской флот нанес удар несколькими крылатыми ракетами. " ...... уничтожены более 30 боевиков
------------------------------------------------------------------
Каждому по отдельной ракете? Не слишком жирно?

ahtanizovka 03 февраля 2018 | 23:00

calorad: когда сдыхать будешь сам, не забудь поздравить своих родных и близких...)))

boooben 03 февраля 2018 | 23:09

ГРУППОВОЙ удар ПО РАЙОНУ ВЫСОКОТОЧНЫМ оружием.
Ну, дебилы....

evgolius7 03 февраля 2018 | 22:11

Ждём фоток 30 убитых боевиков...
Они же тупые....сбили...зарезали барашка и стали ждать пока их убьют....

palmcoast___ 03 февраля 2018 | 22:16

evgolius7:

А мне бы глянуть на фотки, где мин обороны России устроило групповичок или как они там назвали свои удары.

taglit 03 февраля 2018 | 23:04

palmcoast___: а по чем били? по сараюшкам? - высокоточным оружием? - это все равно что туфту по тазику гонять...

tvitov66 03 февраля 2018 | 22:17

evgolius7: вы чо, сомневаетесь в самой правдивой правде? По данным объективного контроля ВЦИОМ врать не станет!

rassvet_12 03 февраля 2018 | 22:40

evgolius7: Ничего не остаётся потом. После первого самолёта, что турки сбили, а пилота убили, тогда просто всю местность накрыли бомбовым ковром. Я видео видел, впечатляет...

dach_nic 03 февраля 2018 | 23:00

rassvet_12: То есть там боевиков уже нет давно. Они ведь из ПЗРК переносного сбили самолет.
Сбили и ушли или уехали.
А российские военные всю местность перепахали . Молодцы.

headhunter_ 03 февраля 2018 | 23:10

rassvet_12: "Я видео видел, впечатляет..."

Мы тоже хотим впечатлиться, rassvet_12...:-D

nikitin43 03 февраля 2018 | 22:11

doorin: уже известно что путен сын ефрейтора в армии власова , от этого флаг и беды россии.

mordvinyka_zabiyka 03 февраля 2018 | 22:16

doorin:

Я бегу по выжженной земле,
Гермошлем заxлопнув на ходу.
Мой "Сухой" с стрелою белой,
Hа распластанном крыле
С ревом набирает высоту.

Делаю я левый поворот,
Я теперь палач, а не пилот.
Hагибаюсь над прицелом,
И ракеты мчатся к цели,
Впереди еще один заxод

Вижy в небе белyю чертy,
Мой "Сухой" теряет высоту.
Катапyльта - вот спасенье,
И на стропаx натяженье.
Сердце в пятки, в штопор я иду.

Tолько приземлился, в тот же миг,
Из кyстов раздался дикий крик.
Желтолицие сирийцы
Верещат Аллах Акбар
Я yпал на землю и затиx.

Вновь идy по проклятой земле,
Гермошлема нет на голове.
Cзади дyлом автоматов
В спинy тычyт мне солдаты,
Жизнь моя висит на волоске.

"Кто же тот пастух, что меня сбил?"
- Одного сирийца я спросил
Отвечал мне тот раскосый,
что командовал допросом:
"Сбил тебя пастух Бабай Бибил"

palmcoast___ 03 февраля 2018 | 22:25

А сколько в российской армии штук этих вот летающих самолетов, чтобы знать сколько штук ПЗРК понадобится для уничтожения воздушно-кошмических сил полностью?

palmcoast___ 03 февраля 2018 | 22:39

А сколько миллионов боевиков сидят в засадах вокруг Асада, чтобы узнать сколько крылатых ракет понадобится России для их уничтожения?

dolgon 03 февраля 2018 | 22:57

mordvinyka_zabiyka: Да, как бы не хотелось в этой жизни, но всё повторяется. Вьетнам, Корея, Афганистан и Сирия и .....т.д.! Американец ли, либо русский..., но со штыком мир не принесёт!!

mordvinyka_zabiyka 03 февраля 2018 | 23:06

dolgon: не могу с тобой не согласится.

r88w556xl4 03 февраля 2018 | 22:08

ПЗРК, которые имеются у боевиков в Сирии, были поставлены американцами через третьи страны
===================
Украина очень любит с террористами торговать. Впрочем, что ещё можно ожидать от государства, поддерживающего терроризм на государственном уровне.

pavvlad 03 февраля 2018 | 22:14

r88w556xl4: Был во времена детства Вдохновителя и Организатора наших сегодняшних неисчислимых грандиозных побед анекдот. Учительница физики спрашивает класс: - Что самое тяжелое на свете? Отстающий Вовочка тянет руку. Удивленная учительница поднимает его. - Иксигрек... отвечает счастливый Вовочка и поясняет, что если не захочешь, ни за что не поднимешь. Смущенная учительница спрашивает, что самое легкое на свете. Вовочка опять тянет руку и с согласия учительницы отвечает иксигрек... и поясняет, что не успеешь подумать, как уже. Следующий вопрос, Вовочка опять тянет руку, на что учительница строго замечает: - Хватит, Вовочка, иначе ты всю физику к иксигрек... сведешь. Вот так и телезрители, вдохновленные соловьевско-киселевскими шоу все проблемы политики России сводят к Украине.

katamaran 03 февраля 2018 | 22:47

r88w556xl4: А на что собственно говоря вы мудаки рассчитывали?

qroswen 03 февраля 2018 | 22:08

"Россия проведет серьезное расследование обстоятельств сегодняшнего инцидента. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич."

Подонок, подстрекалель и провокатор хренцевич - гореть тебе в аду!

ahtanizovka 03 февраля 2018 | 23:04

qroswen: и более того, найдёт подонков и их уничтожит. Что собственно Россия всегда и делала...)))

lisitsa1962 03 февраля 2018 | 23:17

ahtanizovka: и более того, найдёт подонков и их уничтожит. Что собственно Россия всегда и делала...)))
---
Пассажиры сбитого над Синаем в очереди ждут пока их убийц найдут?

lincolnmkx 03 февраля 2018 | 22:09

Кадры горящего Су-25 опубликованы в социальных сетях на страницах «Армии свободной Сирии», которая удерживает позиции в районе Идлиба, отражая атаки правительственных войск. Заголовок видео гласит, что российский штурмовик был сбит из переносного ракетно-зенитного комплекса. Как утверждают некоторые источники в сирийской оппозиции, это был трофейный ПЗРК «Игла-1М», захваченный сирийскими союзниками турецких войск, воюющих против курдов в провинции Африн.

nikitin43 03 февраля 2018 | 22:16

lincolnmkx: история повторяется в афгане духи сбивали наши вертушки из ПЗРК Стрела , которые ранее ссср поставил египту .

nestor199 03 февраля 2018 | 22:30

lincolnmkx: А какая разница, чей ПЗРК был? Теперь кто не спрятался - ВКС РФ не виноваты.

mordvinyka_zabiyka 03 февраля 2018 | 22:39

nestor199:
По сушке вдарила ракета
Прощай любимый самолёт
И дорогая не узнает
Куда пропал её пилот

Три миллиона не получит
И ипотеку не вернёт

ahtanizovka 03 февраля 2018 | 23:06

mordvinyka_zabiyka: а у тебя геморрой не пройдёт, так и сдохнеш...)))

headhunter_ 03 февраля 2018 | 23:18

nestor199: "Теперь кто не спрятался - ВКС РФ не виноваты."

Теперь опять весь ИГИЛ победят ваши межгалактические или как? :-D

ded64 03 февраля 2018 | 22:12

Утюжить пески Сирии давно научились... А как же полная победа о которой трубили из всех утюгов... И в Сочи уже победу еще вчера отмечали...

vitfom 03 февраля 2018 | 22:14

Крылатыми ракетами по басмачу с ПЗРК. Круто. Но кого тогда убили? Кто эти 30-ть человек? Видимо все их близкие воспылают большой любовью к России и ее военным, будут мирно пить чай, не помышляя о мести.

nestor199 03 февраля 2018 | 22:35

vitfom: Не поверите, они о мести помышлять не будут, им бы от мести местных спастись. А ВКС РФ? РФ просило местных не стрелять, кто-то из этого места стрельнул. Принесите уши стрелявших, иначе это будет пустое место.

nemez1 03 февраля 2018 | 22:14

зачем было лётчиком рисковать, если шойгу может высокоточно всех порешить??

nemez1 03 февраля 2018 | 22:17

звучит, как групповой секс совершили.

kama 03 февраля 2018 | 22:18

Ага. Бармалеи будут сидеть и ждать ответку именно в том месте.

nestor199 03 февраля 2018 | 23:02

kama: Бармалеи как то похитили нескольких советских дипломатов в Бейруте.
Вы думаете, что с этими бармалеями кто-то чикаться будет?

(комментарий скрыт)

benin_papa__ 03 февраля 2018 | 22:21

Высокоточно, группой и по району...

comanchero 03 февраля 2018 | 22:21

Фу... оказывается многомилионные российские самолёты можно сбить каким-то вшивым переносным американским комплексом.
Или самолёты полное дерьмо, или комплекс был очень хорош - скорее всего отечественный.

kaputvsemu 03 февраля 2018 | 22:22

Это называется "высокоточный удар из пушки по воробьям".

fun43 03 февраля 2018 | 22:31

kaputvsemu: Эээээ, зачем пилота воробьем называешь, да?

ihor_syvoryj 03 февраля 2018 | 22:23

"Моя мстя будет сташная! (Шойгу)

peresvet73 03 февраля 2018 | 22:25

//удара высокоточным оружием по району//

Как можно наносить удары высокоточным оружием "по району". По района наносятся удары оружием неизбирательного действия. Жертвами варварской акциивозмездия России неизбежно стали дети и женщины в районе поражения.

buzukin936 03 февраля 2018 | 22:27

Полагаю, следует выжечь нахер боеприпасом объемного взрыва все это клопиное гнездо вместе с запоздавшими сдриснуть инструкторами. Без жалости, превентивно, под корень уничтожить верхушку и разгромить управление новой бандой боевиков. А то опять начинают вонь разводить насчет применения химического оружия. Зря, зря...

mordvinyka_zabiyka 03 февраля 2018 | 22:43

buzukin936: абыр абыр шанмырк!!!

testmeter 03 февраля 2018 | 22:48

buzukin936: Да вообще, весь земной шар накрыть - в ядерный перепел превратить! Тогда уж точно врагов у Вяликой России не останется

nestor199 03 февраля 2018 | 23:06

buzukin936: Превентивный уже опоздали.
Теперь все удары по муслимам в Сирии будут превентивными.

(комментарий скрыт)

comanchero 03 февраля 2018 | 22:31

Все-таки самолёт полное говно.
А ракеты, судя по опубликованным видео, сирийские. Управляются при помощи произнесения заклинания "Аллах Акбар!"

lincolnmkx 03 февраля 2018 | 22:32

А зачем ОНИ его сбили?????
Полетел с хорошими намерениями, хотел деткам конфеток набросать, а взрослым семечек подбросить....., не ну взяли и сбили и оказались неблагодарными!

volkov_25 03 февраля 2018 | 22:34

уже нашли визитку Яроша? или еще ищут.

zemljanka 03 февраля 2018 | 22:38

Людоедство.

ivan127_4 03 февраля 2018 | 22:39

Пилот успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам «Джабхат ан Нусры», но позже погиб в бою с террористами
____________

Теряем героев.
Надеюсь Америка, создавшая эту террористическую заразу, ответит перед Высшими силами.

palmcoast___ 03 февраля 2018 | 22:45

ivan127_4:

Да, у российских патриотов одна только надежда., на Всевышнего. На собственную армию надёжи нет., не надёжная она у России, эта армия..

askol2016 03 февраля 2018 | 22:53

А чего ж не сказали, что СУ-25 доставлял гуманитарную помощь сирийским детишкам, а злые террористы сорвали благородный акт?

ahtanizovka 03 февраля 2018 | 22:56

Надеюсь и пиндосов-консультантов накрыли. Сук этих

nestor199 03 февраля 2018 | 23:10

ahtanizovka: Если и не накрыли, то достанут - сирийские оппозиционеры сами их уши принесут.

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