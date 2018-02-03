В СК считают необходимыми «совершенствование и переработку» действующего порядка передачи детей в приемные семьи ..

В Следственном комитете считают необходимыми «совершенствование и переработку» действующего порядка передачи детей в приемные семьи и контроля над ними. Это связано со случаями насилия со стороны опекунов. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, говоря о расследовании покушения на убийство трехлетнего ребенка в Подмосковье.