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21:06, 03 февраля 2018

В СК считают необходимыми «совершенствование и переработку» действующего порядка передачи детей в приемные семьи

В Следственном комитете считают необходимыми «совершенствование и переработку» действующего порядка передачи детей в приемные семьи и контроля над ними. Это связано со случаями насилия со стороны опекунов. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, говоря о расследовании покушения на убийство трехлетнего ребенка в Подмосковье.

Комментарии

8

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vasyakirin 03 февраля 2018 | 21:26

Надо сразу выплачивать опекунам всю сумму на содержание ребенка и после даже не вспоминать о приемыше,,,,

evgolius7 03 февраля 2018 | 21:27

В СК считают необходимыми «совершенствование и переработку» действующего порядка передачи детей в приемные семьи ..

Сначала прочитал....«совершенствование и переработку» детей......

anemon 03 февраля 2018 | 21:33

А это дело СК? Может, я чего не понимаю?

sedoff 03 февраля 2018 | 21:54

anemon: А Бастрыкин теперь всюду свой нос суёт, до всего ему дело есть. Завтра может вопросами осеменения крупного рогатого скота заняться, или упорядочением сексуальных поз молодожёнов.... Всем, чем угодно, очень разносторонний товарищ, всё может, правда, всё одинаково хреново получается, как у любого бывшего комсомольско-партийного карьериста.

alex55 03 февраля 2018 | 21:50

Аналогичный случай насилия над приемным ребенком в США, помнится, вызвал бурю негодования "патриотической" общественности и закон "Димы Яковлева"... Но это, понятное дело, не для нашего "богоносного" населения....

edun1952 03 февраля 2018 | 22:25

Переработка напоминает что- то от гестапо, концлагерей и газовых камер. Надо бы СК как-то учитывать реалии 21-го века, не только советско-германский опыт 20-го.

pravdatut 03 февраля 2018 | 22:44

В целях ликвидации детдомов детей раздавали всем желающим в дома без надлежащей системы отопления, без пожарной сигнализации и др.

dolgon 03 февраля 2018 | 23:11

Назрела пора внести изменения в закон "Димы Яковлева", а может вообще его отменить!
А депутату-единороссу Екатерине Лаховой (как инициатору) этого закона - вручить орден за заслуги перед РФ и на х....ер, куда нибудь в послы!!!!!

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