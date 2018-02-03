В посольстве России в Лондоне позитивно восприняли намерение британских властей
В посольстве России в Лондоне позитивно восприняли намерение британских властей бороться с владельцами нелегально приобретенных британских активов. Это может посодействовать выдаче в Россию лиц, совершивших финансовые правонарушения, говорится на странице посольства в «Твиттере». Там отмечается, что Россия не может добиться экстрадиции из Соединенного Королевства 45 преступников, обвиненных в совершении финансовых преступлений. «Может быть, теперь британские власти готовы изменить свою позицию. Великобритания стала бы определенно безопаснее», — говорится в тексте.
Сегодня замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес провозгласил на страницах газеты «Таймс», что Лондон потребует от владельцев британских активов стоимостью свыше 50 тысяч фунтов дать объяснения по поводу происхождения своих капиталов. Он пообещал, что их дальнейшая жизнь осложнится, а если владелец не сумеет дать надлежащих объяснений, то на его собственность будет наложен арест.
Комментарии34
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seryj_wolk 03 февраля 2018 | 21:12
Вот что значит плохая координация в работе пригожинской шоблы. Должны были изо всех сил одобрямать, а они действовали ровно наоборот. Наиболее ретивым надо урезать пайку.
patt 03 февраля 2018 | 21:16
seryj_wolk: Англичане, бей воров-спасай Россию!
patrik41 03 февраля 2018 | 21:18
В посольстве России в Лондоне позитивно восприняли намерение британских властей...
Толку с этого мало, таких "тихих гаваней", в которых российские казнокрады могут получить убежище - жопой жри.
evgolius7 03 февраля 2018 | 21:30
Постпред США в ООН Никки Хейли:
"Россия нам не друг, пока не пересмотрит свои ценности"....
А что там пересматривать?
Отожмите ценности и они Вову вам сами в Гаагу привезут, тёпленького.
anemon 03 февраля 2018 | 21:36
patrik41: У-тю-тю, Патрик! А кто это - воры? Ась?
patrik41 03 февраля 2018 | 21:48
anemon:
Кто такие олигархи, из-за которых весь этот сыр-бор? Странно, конечно, но если ты сама не можешь найти, я сейчас "погуглю".
ТОП самых известных: "Сбежавшие российские предприниматели".
Илья Юров – бывший председатель совета директоров ОАО "Национальный банк "Траст", экс-члены совета директоров: Николай Фетисов и Сергей Беляев.
Георгий Беджамов — бывший совладелец "Внешпромбанка".
Сергей Пугачев — бывший глава и совладелец ООО "Международный промышленный банк".
Евгений Чичваркин — сооснователь и бывший совладелец сети салонов сотовой связи "Евросеть".
Андрей Бородин — бывший президент и совладелец "Банка Москвы".
Сергей Полонский — экс-владелец строительной фирмы "Миракс Групп".
Борис Булочник — экс-председатель правления "Мастер-банка".
Олег Шигаев — бывший президент и совладелец ОАО "Балтийский банк".
Александр Змихновский — бывший генеральный директор ОАО "Оборонэнергосбыт".
Виктор Богдан — бывший владелец фирмы "Амбер плюс".
anemon 03 февраля 2018 | 22:02
patrik41: Полразительная осведомленность (выборочная)! А больше -прямо так и никто, Патрик? А список (урезанный) путинских воров ты не читал? "А если читан, то не понят"?
evgolius7 03 февраля 2018 | 22:23
anemon:
Как он Шувалова скромно промолчал....
И всех действующих чиновников....
Забавно Чичваркина приплёл....он с какого боку?
Чиновником он никогда не был....
Но ведь надо портянку из методички выложить.....
mordechai_blinchikov 03 февраля 2018 | 22:36
-но если ты сама не можешь найти, я сейчас "погуглю".
Британский офис Transparency International уже обратился к властям страны с требованием проверить законность покупки вице-премьером РФ Игорем Шуваловым недвижимости в Лондоне общей стоимостью около 688 млн ₽ (в 2014-м).
При том, что задекларированный доход Шувалова в 2014-м составил всего 9,2 млн ₽, ему пришлось бы работать около 75 лет, чтобы заработать на такую недвижимость (а ведь она у него далеко не единственная).
vasyakirin 03 февраля 2018 | 21:58
patrik41: Вообще то идеальная многоходовочка, напечатать СКВ, скупить все природные ресурсы, предоставить продавцам место жительства, арестовать их счета ...., к стати СКВ вполне обеспечены их можно даже не изымать из оборота...
nestor199 03 февраля 2018 | 22:22
vasyakirin: Только с природными ресурсами облом, до них надо еще добраться.
nestor199 03 февраля 2018 | 22:20
patrik41: Но главное начать. Британцы заявили о своей готовности начать. Но начнут ли?
mordechai_blinchikov 03 февраля 2018 | 22:28
patrik41:- казнокрады могут получить убежище - жопой жри.
вам голожопым. пайку- 11,80
koshkaedu 03 февраля 2018 | 22:28
patrik41: Главная и основная "тихая гавань" - Москва.
vlabumur 03 февраля 2018 | 22:37
patrik41: "тихих гаваней", в которых российские казнокрады могут получить убежище
+++++++++++++++++++++++++++
Да но воруют то они у нас,от Кремля до самых до окраин.
У них даже своя партия есть.
vilingrad 03 февраля 2018 | 22:41
patrik41: Дипломату язык дан, чтобы врать, Патрику- чтобы лизать.
alo0000 03 февраля 2018 | 21:20
Одобряем! Заберите наши денежки в бюджет Велкобритании, "мы себе еще нарисуем". Да и кемску волость впридачу. Как там сказал их начальник, министр Лавров?
superkievlyanin 03 февраля 2018 | 21:22
//Власти Великобритании намерены начать серьезную борьбу с незаконными накоплениями российских олигархов//
Ага. Пчёлы против мёда.
ura_123 03 февраля 2018 | 21:36
superkievlyanin: У тебя наверняка есть неопровержимые доказательства хищения британскими чиновниками бюджетных средств?
diximania1948 03 февраля 2018 | 21:31
Это неслыханно, так и до виолончелистов доберутся!
kaplan911 03 февраля 2018 | 22:00
diximania1948: \\ Это неслыханно, так и до виолончелистов доберутся! \\
Уважуха бритам ! Первая ласточка.....с подачи США.
Очень надеюсь, что весь цивилизованный Мир начнёт борьбу с этой ЗАРАЗОЙ.
Надеюсь, что хоть часть этих наворованных капиталов вернутся в бюджет России.
НО!
Не при этой власти.
nestor199 03 февраля 2018 | 22:24
kaplan911: А эти капиталы Вы потрогать можете? Это просто раскрашенная бумага, пусть она остается в западных банках.
vilingrad 03 февраля 2018 | 22:45
nestor199: kaplan911: А эти капиталы Вы потрогать можете? Это просто раскрашенная бумага, "
Черт его знает, может, не расстраивать чувака, не сообщать, что "раскрашенная бумага"- это мерило труда, эквивалент недвижимости, производственных мощностей и много еще чего мерило. Ну, пусть себе...
nestor199 03 февраля 2018 | 22:58
vilingrad: Эти производственные мощности где находятся? В Соединенном Королевстве? Стоимость этих бумажек от чего зависит?
polsan 03 февраля 2018 | 21:45
как же это можно, они крали, крали, отжимали, отжимали, а теперь у них всё отберут?! ))
kaplan911 03 февраля 2018 | 21:54
В посольстве России в Лондоне позитивно восприняли намерение британских властей.....
.....и начали собирать чумоданы ?!
monik_7 03 февраля 2018 | 22:32
kaplan911: кстати, насчет чемоданов. С недавних пор на рынках риелестейта во Флориде неожиданно выскочили на продажу по быстрой цене квартирищи на берегу океана на Коллинс авеню где окопались лет 10-15 назад русские. Продают быстро нажитое потом и кровью чтобы властям не досталось. Неужели в Крыму будут покупать?
andrey_yrich_a 03 февраля 2018 | 22:13
Может передать дела в швейцарский суд? Не верю, я свидомым...
koshkaedu 03 февраля 2018 | 22:25
Повезло Каримову, что попался не в Лондоне, а на Ривьере. Опять же и
посольство РФ во Франции за него горой стоит. Канделаки тоже.
vladimirgornitsky 03 февраля 2018 | 22:33
Интересно, что в России не опасаются, что это Англия потребует выдачи российских жуликов и воров, живущих в России и купивших в Англии недвижимость на ворованные деньги с нарушением английского законодательства.
Ведь судя по тому, что англичане отказались выдавать тех, кого требовала выдать Россия, к этим людям у англичан претензий как раз нет.
edun1952 03 февраля 2018 | 22:40
Как бы их Скотланд-ярд следующий срок нашему Мориарти не подпортил с помощью ихних Ш.Холмсов.
yusu 03 февраля 2018 | 22:48
Беда, Шувалов в подвалах Тауэра займёт место Генриха VI, куда катится мир? Корги жалко...
reshatt 03 февраля 2018 | 23:03
это как то связано со сбитым су двадцать пять ?
minherts 03 февраля 2018 | 23:17
Нужно срочно собрать Госдуру. Выразить ноту протеста. Провести массовые митинги по всей России в защиту угнетенного англосаксами и пиндосами соратника великого Пу, потомка князей, любимчиков царей всея Руси и околиц ГОСПОДИНА ШУВАЛОВА. Да и еще заказать молебен во всех церквах за счастливое разрешение этого вопроса. И обязательно ввести в школьные учебники как ИНЦИДЕНТ нападения на честь и достоинство России.