В посольстве России в Лондоне позитивно восприняли намерение британских властей бороться с владельцами нелегально приобретенных британских активов. Это может посодействовать выдаче в Россию лиц, совершивших финансовые правонарушения, говорится на странице посольства в «Твиттере». Там отмечается, что Россия не может добиться экстрадиции из Соединенного Королевства 45 преступников, обвиненных в совершении финансовых преступлений. «Может быть, теперь британские власти готовы изменить свою позицию. Великобритания стала бы определенно безопаснее», — говорится в тексте.

Сегодня замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес провозгласил на страницах газеты «Таймс», что Лондон потребует от владельцев британских активов стоимостью свыше 50 тысяч фунтов дать объяснения по поводу происхождения своих капиталов. Он пообещал, что их дальнейшая жизнь осложнится, а если владелец не сумеет дать надлежащих объяснений, то на его собственность будет наложен арест.