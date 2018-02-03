По району, откуда был сбит российский Су-25, нанесен групповой удар высокоточным оружием.
Убиты 30 боевиков «Джебхат ан-Нусры», сообщили в Минобороны России.
Как сообщили ранее в ведомстве, сегодня в провинции Идлиб из переносного зенитного комплекса был сбит российский штурмовик Су-25, выполнявший облет зоны деэскалации. Пилот успел катапультироваться, однако был убит в бою с террористами.
Сейчас российский Центр примирения в Сирии совместно с турецкой стороной пытается вернуть тело погибшего летчика. Надо тщательно проанализировать, почему удалось сбить российский самолёт, а затем предпринять необходимые действия для предотвращения подобных ситуаций. Такое мнение «Эху» высказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. Шерин подчеркнул, что надо провести расследование, кто поставляет оружие боевым формированиям на территории Сирии.
Комментарии132
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nepeanois 03 февраля 2018 | 21:49
несмотря на то, что ответная атака уже закончилась, высокоточные касетные бомбы до сих пор продолжают взрываться в окрестностях, уничтожая запрещенных террористов всех полов и возрастов
metulag 03 февраля 2018 | 21:52
кто поставляет оружие боевым формированиям на территории Сирии.
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Россия поставляет. Неужели Шерин не знает?
Еще Турция поставляет.
zhrv 03 февраля 2018 | 21:53
- "Убиты 30 боевиков «Джебхат ан-Нусры», сообщили в Минобороны России. "
Как всегда, наше высокоточное оружие само выбирает - кто боевик, а кто за хлебом вышел
drgonish 03 февраля 2018 | 21:54
Судя по комментам, у малолетних дебилов - праздник.
zloy_sok 03 февраля 2018 | 21:55
Высокоточно в коровник?
gourakov 03 февраля 2018 | 21:55
Воздушно-комические войска ...
Групповой ( у-у-ууу! ) удар "высокоточным" ( ха-ха! ) оружием.
По району, где дети и женщины, но "убиты" 30 боевиков ...
Кто и как сосчитал этих "убитых" ...
МО РФ лжет как всегда, свою задницу прикрывая.
vladimir_veteran 03 февраля 2018 | 21:56
Сколько денег стоил этот бессмысленный акт возмездия?
i_one_off 03 февраля 2018 | 21:59
А как посчитали, что 30?
drgonish 03 февраля 2018 | 22:10
i_one_off:
Даже детей Навального с воздуха можно пересчитать по пальцам.
В век беспилотников и спутников вопрос о подсчете на редкость идиотский.
Наверняка, Вы попали в ТОП на сегодня.
beltat 03 февраля 2018 | 22:32
drgonish: А объясните, пожалуйста, раз вы так хорошо знаете, как было дело: террористы, запустив ракету, вместо того, чтобы тут же смотаться куда подальше из этого района, тут же устроили на радостях митинг на том самом пятачке? Или расположились там на пикник?
estate_photo 03 февраля 2018 | 22:00
Те кто радуются смерти человека - моральные уроды. И это не зависит от того, насколько хорош или плох был человек и почему он погиб. Насильственная смерть это всегда зло, иногда неизбежное зло, иногда совершаемое вынужденно, иногда зло которое пытаются оправдать какими то причинами, но зло всегда и радоваться тут совершенно нечего. Злорадство это плохое чувство, она разрушает в человеке человеческое.
beltat 03 февраля 2018 | 22:14
estate_photo: я бы поостерёгся называть моральными уродами тех, кто радовался, например, смерти Гитлера.
lisitsa1962 03 февраля 2018 | 22:53
estate_photo: Те кто радуются смерти человека - моральные уроды. И это не зависит от того, насколько хорош или плох был человек и почему он погиб
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Вам напомнить комментарии после Иловайска?
do2112 03 февраля 2018 | 22:02
ВТОРОЙ Авганистан УРА ВЕЛЕКОМУ ПУ только нахрена мне эта СИРИЯ
drgonish 03 февраля 2018 | 22:25
do2112:
[ только нахрена мне эта СИРИЯ ]
Малолетнему интеллектуалу никогда ничего не нужно. По этому, взрослые дяди никогда не интересуются их мнением.
Дело малолетних интеллектуалов - решить: надо им идти на выборы или нет. Касательно того, в чем интеллектуал разобраться не в состоянии, ему беспокоиться не надо. Все решат за него, в лучшем для него виде.
vagrancy 03 февраля 2018 | 22:54
drgonish: но, судя по вашему мудрому высказыванию, этим дядям все же надо чтобы эти интеллектуалы проголосовали? Или тут интеллект не требуется? Выбирай что возрослые дяди говорят?
piter_ug 03 февраля 2018 | 22:04
//Убиты 30 боевиков//
Сомнительно, что кто-то бегал и их пересчитывал.
Скорее всего, «наобум лазаря» изрекли.
vladvinn73 03 февраля 2018 | 22:05
у боевиков номерки и визитки джихад аль.... именно 30 номерков, если Бут сидит в американской тюрьме поищите, кто занял его место, может Рогозин?
nemez1 03 февраля 2018 | 22:07
зачем людьми рисковать, если шойгу может высокоточно всех порешить??
provincial49 03 февраля 2018 | 22:09
Смешно читать: "...убиты 30 боевиков". Уже и пересчитали "убитых"? Что "высокоточное оружие" применяли по принципу: одна ракета - один боевик? Или, в результате "высокоточного группового удара", только одна попала в цель? Обхохочешься над этими придурками из минобороны, во главе с ряженой обезьяной из аула Чадан...
uxo41 03 февраля 2018 | 22:36
provincial49: /// а ни чего смешного ... тыва до сих пор находитца в состоянии войны с Германией. наверное оттуда и "часотка", но нападать решили на слабеньких, ну всё как в школе.
koshkaedu 03 февраля 2018 | 22:10
Сирия, как Афганистан, конца не видно. Каждый день можно сказать: Сейчас только начинается.
dolgon 03 февраля 2018 | 22:27
koshkaedu: Один в один! Опять на те же грабли!!! У меня в 81-м призыв в особо режимные загранспецчасти т.е. ограниченный контингент. И на хер....а там погибать в угоду чьих то амбиций! Победа в мусульманских странах неверными невозможна в принципе!!!!
aleksei123m 03 февраля 2018 | 22:10
Это там где, наше все, "победно закончило" войну и "вывело" войска?
Очередной успех?
Да, бег по граблям наш национальный вид спорта. Тут мы первые без допингов и олимпиад.
edun1952 03 февраля 2018 | 22:11
Отчитавшись о победе продолжаем потери в никому не нужной войне. Выхода, кроме устранения Путина от власти, для сохранения России не просматривается.
volkov_25 03 февраля 2018 | 22:24
смейтесь, смейтесь. Зато у шойги самая красивая фуражка.
ihor_syvoryj 03 февраля 2018 | 22:31
- ... уничтожено 20-ты террористов...
- 30-ть!!!
- Пиши - тридцать, чаво ж басурманов жалеть!
aleksandrfedorov 03 февраля 2018 | 22:52
Напоминает то, что мы слышали в перехваченной украинцами аудиозаписи: "нехер тут летать, война идет".
Похоже на то, что безнаказанные бомбардировки с воздуха ВКС России позиций сирийской оппозиции скоро закончатся, и преимущество Асада-России-шиитов из Ливана и Ирана закончится.
vagrancy 03 февраля 2018 | 23:04
Я, конечно ни коим образом не специалист, но зачем штурмовику облетать зону деэскалации?
Штурмови́к — боевой летательный аппарат (самолёт или вертолёт), относящийся к штурмовой авиации и предназначенный для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя, а также для прицельного поражения наземных и морских целей.