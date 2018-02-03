По району, откуда был сбит российский Су-25, нанесен групповой удар высокоточным оружием.

Убиты 30 боевиков «Джебхат ан-Нусры», сообщили в Минобороны России.

Как сообщили ранее в ведомстве, сегодня в провинции Идлиб из переносного зенитного комплекса был сбит российский штурмовик Су-25, выполнявший облет зоны деэскалации. Пилот успел катапультироваться, однако был убит в бою с террористами.

Сейчас российский Центр примирения в Сирии совместно с турецкой стороной пытается вернуть тело погибшего летчика. Надо тщательно проанализировать, почему удалось сбить российский самолёт, а затем предпринять необходимые действия для предотвращения подобных ситуаций. Такое мнение «Эху» высказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. Шерин подчеркнул, что надо провести расследование, кто поставляет оружие боевым формированиям на территории Сирии.