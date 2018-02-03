Футболисты «Тосно» отказались тренироваться из-за долгов по зарплате

Об этом сообщает РБК со ссылкой на вратаря команды Давида Юрченко. Клуб из Ленинградской области не платит игрокам зарплату с середины ноября, футболисты не получают премиальные на протяжении почти всего сезона. У «Тосно» также есть задолженность перед тренерским штабом, врачами и персоналом.

Ранее гендиректор улуба Вячеслав Матюшенко признал наличие задолженности. По его словам, все долги будут в ближайшее время погашены.

«Тосно» идет на четырнадцатом месте в чемпионате России. От зоны вылета клуб отделяет одно очко.