Футболисты «Тосно» отказались тренироваться из-за долгов по зарплате
Об этом сообщает РБК со ссылкой на вратаря команды Давида Юрченко. Клуб из Ленинградской области не платит игрокам зарплату с середины ноября, футболисты не получают премиальные на протяжении почти всего сезона. У «Тосно» также есть задолженность перед тренерским штабом, врачами и персоналом.
Ранее гендиректор улуба Вячеслав Матюшенко признал наличие задолженности. По его словам, все долги будут в ближайшее время погашены.
«Тосно» идет на четырнадцатом месте в чемпионате России. От зоны вылета клуб отделяет одно очко.
Комментарии2
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captainobvious 03 февраля 2018 | 20:46
при нашем уровне футбола, пора бы уже взимать плату с футболистов за право выйти на поле... в порядке возмещения морального ущерба для болельщиков.
vasyakirin 03 февраля 2018 | 20:54
captainobvious: Я думал они на гонорарах от выступлений сидят, еще и за стадион платят, а тут зарплата...