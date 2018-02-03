YouTube начнет помечать видеоролики СМИ, получающих финансирование от государства или общественных организаций
Видеохостинг YouTube начнет помечать видеоролики СМИ, получающих финансирование от государства или общественных организаций. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в официальном блоге компании. Отмечается, что ее целью является «обеспечение большей прозрачности», предоставление «пользователям дополнительную информацию, чтобы помочь им лучше понимать источники потребляемого новостного контента». Пока эта функция будет доступна только для американских пользователей, но специалисты планируют в дальнейшем расширить ее географических охват. Также пользователи смогут отправить разработчикам отзыв с помощью формы обратной связи.
Ранее о запуске схожей функции объявил Facebook.
Комментарии2
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anatolr 03 февраля 2018 | 21:33
Доминированию троллей и Russia Today приходит конец.
Под любой троллиной выходкой будет табличка
ИНОСТРАННЫЙ АГЕНТ ИЗ РОССИИ
ХОРОШО!
Аnatолий
diximania1948 03 февраля 2018 | 21:39
Их можно и не помечать, от них за версту пропагандой и ложью несёт.