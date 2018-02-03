Видеохостинг YouTube начнет помечать видеоролики СМИ, получающих финансирование от государства или общественных организаций. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в официальном блоге компании. Отмечается, что ее целью является «обеспечение большей прозрачности», предоставление «пользователям дополнительную информацию, чтобы помочь им лучше понимать источники потребляемого новостного контента». Пока эта функция будет доступна только для американских пользователей, но специалисты планируют в дальнейшем расширить ее географических охват. Также пользователи смогут отправить разработчикам отзыв с помощью формы обратной связи.

Ранее о запуске схожей функции объявил Facebook.