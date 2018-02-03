"Почти в 130 российских городах прошли акции под названием «Россия в моем сердце»"

По данным МВД, в них приняли участие более 520 тысяч человек. Больше всего людей было в Грозном – 170 тысяч. На Васильевском спуске в Москве собралось свыше 60 тысяч человек. Мероприятие позиционировалось как патриотический митинг-концерт. Его организатором стала общественная палата России. В качестве темы называлось 75-летие победы в Сталинградской битве, а также поддержка российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане.