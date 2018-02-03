Почти в 130 российских городах прошли акции под названием «Россия в моем сердце»
По данным МВД, в них приняли участие более 520 тысяч человек. Больше всего людей было в Грозном – 170 тысяч. На Васильевском спуске в Москве собралось свыше 60 тысяч человек. Мероприятие позиционировалось как патриотический митинг-концерт. Его организатором стала общественная палата России. В качестве темы называлось 75-летие победы в Сталинградской битве, а также поддержка российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане.
Комментарии38
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evgolius7 03 февраля 2018 | 20:37
Почти в 130 российских городах.....
Ну...какое кощунство...из 1113 городов....почему не охвачено?
kakslon 03 февраля 2018 | 20:49
evgolius7: Побойтесь Бога, город то один Москва.
evgolius7 03 февраля 2018 | 20:52
kakslon:
Для крепостных, лакеев и разномастных холуёв все эти путинги – дополнительная возможность проявить свою холопью сущность.
pukins_1 03 февраля 2018 | 21:10
evgolius7: Посмотрел по ТВ репортажи с этих "народных стояний во славу Отечества": 10% участников - бабки-пенсионерки с любопытствующими лицами (а вдруг чего-нибудь дадут?), ещё 80% - девчата из местных муз-мед-педучилищ (явно согнанные по разнарядке, поскольку имеют вид совершенно безалаберный) и остальные 10% - бравые ребята с суровыми лицами, несущие службу по охране порядка на этом празднике жизни (это чтобы массовка не разбежалась раньше времени)...
litovec55 03 февраля 2018 | 21:28
evgolius7: Для крепостных, лакеев и разномастных холуёв
Диванные паганцы только здесь гавкать, а что же за Навального не вышли или зад прилип к дивану!
diximania1948 03 февраля 2018 | 21:37
litovec55: За Навального выходят по убеждению, получая при этом репрессии от власти, а здесь сгоняют насильно за репрессии , но только за неучастие.
gonduras_on_kolima 03 февраля 2018 | 21:48
litovec55: // Для крепостных, лакеев и разномастных холуёв //
Да, клоун, это ты круто наехал на участников путингов!
// Диванные паганцы только здесь гавкать, а что же за Навального не вышли или зад прилип к дивану! //
А за Сечина с Гундяевым ты когда-нить выходил?
Надо наказать тебя за это анально.
Впрочем, типичный пацак от такого наказания будет только тащиться. Даже если он называет себя литовцем.
astet 03 февраля 2018 | 21:00
evgolius7: а ещё в Советском Союзе
все трудящиеся перечисляли
из своей зарплаты
деньги в "Фонд мира"!
Странно,
что нынешние кремлёвские воры
не догадались возродить
замечательную традицию.
В России 76,1 млн. работающих.
Если каждый перечислил хотя бы 1000 рублей,
то у Кремля в результате разовой акции
будет без малого триллион для распила!
А "Фонд мира" должен возглавить
кто-нибудь из опытных путинских подельников,
например, тот же Сечин,
чтобы деньги пошли в нужный карман!
baran_provokator 03 февраля 2018 | 22:15
76 млрд = 7.6% от трюлика
litovec55 03 февраля 2018 | 21:25
evgolius7: Почти в 130 российских городах.....
Когда за Навального в 118 городах вышло 5000 человек, навальнята чуть не захлебнулись соплями от гордости!
vlabumur 03 февраля 2018 | 20:38
Пели песню «Взвейтесь кострами, синие ночи» и вспоминали «Англичанка всегда гадит»
patt 03 февраля 2018 | 20:54
vlabumur: Россия не в сердце, а глубокой жопе!
kakslon 03 февраля 2018 | 20:40
Не правда,в ста тридцати одном.
wsempivet 03 февраля 2018 | 20:42
520тыс. патриотов - это не цифра, это слёзы! А где остальные 146 миллионов?
А в Грозном смех! Вот уж умеют загонять баранов в стадо с детства!
litovec55 03 февраля 2018 | 21:32
wsempivet: 520тыс. патриотов - это не цифра, это слёзы!
У Обвального 180 тыщ волонтеров, вышли около 5000 и то вы от счастья чуть соплями не подавились!
wsempivet 03 февраля 2018 | 21:49
litovec55: Ээээ!!! Мужик! Ты не понял! У Навального сами вышли, по своей воле, а тут сгоняли! Ты тупишь что-ли? Очнись мля...
baran_provokator 03 февраля 2018 | 22:17
можно только восхититься мужеством директоров и ректоров - ведь сгон подчиненных на путинг - это уголовка и за нее дают 3 года. (ст. 149 УК РФ)
ki000999 03 февраля 2018 | 20:48
ОООО! Наконец то под конец дня, по окончании, акции, придумали название))) А не то что патриотический митинг, неизвестно по какому поводу!)))))))))))))))))))))))))
sborisych 03 февраля 2018 | 22:45
ki000999:
...под конец дня, по окончании, акции, придумали название)))
===
А один хер получилось сорок бочек арестантов всмятку...
virgenu 03 февраля 2018 | 20:50
Патриотизм не прививается с помощью клизмы. Злую мачеху никогда не полюбят, как родную мать. Дети раскулаченных и репрессированных в массе уходили в плен в начальной стадии войны с фашистами. Путинский режим не способствует патриотизму, ложь, беззаконие, произвол чиновничества, постоянное унижение человеческого достоинства не может быть привлекательным. Настоящий патриотизм в Финляндии, Швеции, США и других странах, где жизненный уровень граждан наивысший в мире. Речь, конечно, не о колбасе на столе, а в уважении к человеку, свободе и уверенности в будущем для детей и внуков. Оттуда граждане не бегут в другие страны.
pravdatut 03 февраля 2018 | 20:53
И в Татарстане, Осетии прошли акции??
vlabumur 03 февраля 2018 | 20:59
Человек, ненавидящий другой народ, не любит и свой собственный.
Николай Добролюбов.
kapitankolbaskin 03 февраля 2018 | 21:01
собралось
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согнали
alo0000 03 февраля 2018 | 21:03
Маловато будет. А без Чечни, так вообще - провал.
uakolesov 03 февраля 2018 | 21:03
США научились ракету сажать на воду, весь , мир преуспел в новых технологиях, на подходе Тесла, а мы всё празднуем победу над паулюсами.
baran_provokator 03 февраля 2018 | 22:19
причем пиррову.
пособие на содержание собаки в проигравшей стране (200 евро) примерно равняется пособию на содержание человека-пенсионера в победившей.
sborisych 03 февраля 2018 | 22:55
uakolesov:
Не мельчите. Ещё празднуем то, что было под Бородино, странный день "создания", те поражения красной армии 23 февраля(декрет о создании которой был подписан месяцем раньше), мифическую куликовскую битву, кажется ни единого следа которой до сих пор не найдено..
gennomov 03 февраля 2018 | 21:15
На пропутинскую акцию не пришло "86 процентов" из из 150млн россиян, так что этой цифрой можно пренебречь, зато на акцию Навального пришли десятки тысяч путинских агитатроов с демократизаторами убедившие не приходить сторонников честных выборов.
ushkujnik 03 февраля 2018 | 21:24
Господа, не впадайте в иллюзии... Тем более, в амбиции...
Эти тысячи ничего не решают и решать не могут.
В обществе - активно-противостоящих граждан примерно 10% на 10%...
Остальное - быдло, болото... То есть - электорат...
Митингующие - из этих 80 прОцентов...
А вот когда реально запахнет драчкой, на улицы выйдут активные - из 20%...
Так было в 1917 г...
Так было в 1991 и 1993 гг...
Так будет и в 20.. г...
Задача патриотов и государственников, чтобы в предстоящей схватке из 20% активного населения поддержка либерастов не превышала бы 2%...
А пропутинский "электорат" сидел бы на кухнях и пассивно сочувствовал - русским патриотам, националистам и державникам... Sint ut sunt, aut nоn sint...
diximania1948 03 февраля 2018 | 21:35
Правильнее сказать: выгнали на митинги подневольных бюджетников.
old44 03 февраля 2018 | 21:41
"разрешите поинтересоваться - за чей счёт банкет ?"
agriment 03 февраля 2018 | 22:00
old44:21:41 " разрешите поинтересоваться - за чей счёт банкет ?"
- За налоги.
Власти на местах бюджетные деньги на подготовку к выборам раздербанили вот и стараются,
главное, побольше мероприятий Три в Одном, с уклоном
Два пишем Один в уме.....
ed10075 03 февраля 2018 | 21:53
Неужели это моя страна?! Совсем недавно еще "самый читающий народ в мире" позволяет делать с собой все, что пожелает горстка клептократов, озабоченная сохранением своей власти!
neyexo 03 февраля 2018 | 22:22
ed10075: толку от этого чтения. Просто приспособление становится более осмысленным, интеллектуальным.
agriment 03 февраля 2018 | 21:54
"Почти в 130 российских городах прошли акции под названием «Россия в моем сердце»"
-А гастарбайтеры, что добровольно - принудительно участвовали, знали, как эта сходка называется?
Вроде с утра это по другому обзывалось…даже дети из детсада в г. Волгограде на снегу, на коленях подтвердили.
Полный Бардак! Власти даже акцию не могут согласовать, всё на бегу придумывают
…лишь бы отчитаться…о бюджетном распиле, во славу России.
filosof64 03 февраля 2018 | 22:02
а там и до ума рукой подать....
neyexo 03 февраля 2018 | 22:20
Ходили двое знакомых из молодежи. Обещали 300-400, сказали, что переведут на карту. Сомневаюсь.
e_rishka 03 февраля 2018 | 22:23
Сердце не в том месте