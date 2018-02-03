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20:30, 03 февраля 2018

В Сирии сбит российский военный самолет Су-25

Летчик успел катапультировался, но был убит в бою с террористами,
сообщили в Минобороны России. Там отметили, что инцидент произошел сегодня при выполнении облета зоны деэскалации «Идлиб». Летчик успел доложить о катапультировании в районе,
подконтрольном боевикам «Джебхат ан-Нусра». По предварительной информации, самолет сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса". Сейчас российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии совместно с турецкой стороной, ответственной за зону деэскалации «Идлиб», принимают меры по возвращению тела российского летчика.
В Минобороны сообщили, что по району, откуда была запущена ракета, нанесен групповой удар высокоточным оружием.

Комментарии

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r88w556xl4 03 февраля 2018 | 21:03

Сколько же троллей-русофобов Госдеп нагнал в новость.

(комментарий скрыт)

bbob 03 февраля 2018 | 22:04

r88w556xl4: Какое отношение Госдеп имеет к русофобам? Вы же с кремлевской руки кормитесь.

alexander25101977 03 февраля 2018 | 21:04

Как же так? Ведь плешивый чекист всех террористов уже уничтожил, о чём он сам каждый год говорит?

fedor_v_glaz 03 февраля 2018 | 22:17

alexander25101977: а ещё уже в 4 раз вывел оттуда все войска.

needroid 03 февраля 2018 | 21:06

Американские ублюдки всё-таки помогают террористам)))

varangian2011 03 февраля 2018 | 22:55

needroid: Асад ничем не лучше, и даже хуже чем сирийская оппозиция. Если мы помогаем Асаду, следовало ожидать того, что пендосы будут помогать тем кто воюет против него.

vlabumur 03 февраля 2018 | 21:07


Русский парень лежит на афганской земле.
Муравей-мусульманин ползёт по скуле.
Очень трудно ползти... Мёртвый слишком небрит,
и тихонько ему муравей говорит:
«Ты не знаешь, где точно скончался от ран.
Знаешь только одно — где-то рядом Иран.
Почему ты явился с оружием к нам,
здесь впервые услышавший слово «ислам»?
Что ты дашь нашей родине — нищей, босой,
если в собственной — очередь за колбасой?
Разве мало убитых вам, — чтобы опять
к двадцати миллионам ещё прибавлять?»

Русский парень лежит на афганской земле.
Муравей-мусульманин ползёт по скуле,
и о том, как его бы поднять, воскресить,
муравьёв православных он хочет спросить,
но на северной родине сирот и вдов
маловато осталось таких муравьёв.



Евтушенко,

(комментарий скрыт)

r88w556xl4 03 февраля 2018 | 21:11

Джебхат ан-Нусра - эта та группировка, которая сбила сегодня российский самолёт. Посмотрим же, кого так рьяно защищают тут так называемые "либералы", называющие тех, кто убил российского лётчика, "повстанцами", "бойцами сопротивления".

Джебхат ан-Нусра (араб. جبهة النصرة لأهل الشام‎) — отделение международной исламистской террористической организации «Аль-Каида» на территории Сирии и Ливана.
Группировка основана 23 января 2012 года во время гражданской войны в Сирии. С тех пор она рассматривается как одна из наиболее успешных среди повстанческих группировок. Признана террористической организацией Австралией, Великобританией], Ираном, ООН, Канадой, Новой Зеландией, ОАЭ, Россией, Саудовской Аравией, США, Турцией и Францией.
В августе 2014 года группировка стала одной из целей авиаударов США и их союзников по территории Сирии, наносимых в рамках борьбы с «Исламским государством». Неоднократно заявляли о своём расформировании и присоединении отрядов к другим группировкам, в частности, с марта 2015 года входят в Джейш-аль-Фатх.

Мнение так называемых "либералов" в комментариях под новостью отлично характеризует российскую оппозицию. Никто давно не сомневается, что это просто враги.

b522 03 февраля 2018 | 21:54

r88w556xl4: r88w556xl4: Это вы, дебилы разжигаете войну в Сирии поддерживая мясника Асада. Это вы послали на убой российских парней в неведомую далекую страну, которая нахрен нам не нужна. А виноваты как всегда либералы. Ну и твари вы- путиноиды.

yrich040 03 февраля 2018 | 23:03

b522: А вот в Ливии Россия никого не поддерживала ,там уже наступило счастье?
Или мрази,типа тебя,делают вид что все пучком?

calorad 03 февраля 2018 | 21:12

Good job.

kaplan911 03 февраля 2018 | 21:13

\\ Там отметили, что инцидент произошел сегодня при выполнении облета зоны деэскалации «Идлиб». \\

А что он, СУ-25 штурмовал в зоне деэскалации ?!
Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии совместно с турецкой стороной ответственаны за зону деэскалации «Идлиб».
Ни за что погиб мужик....... И его смерть на совести тех, кто его туда послал.
Соболезнования близким и родным.

vip1707 03 февраля 2018 | 21:17

К кому какие претензии?
За эту зону отвечают турки?
Если да , то откуда Сушка, и что она там делала?
Если турки, то при чем здесь боевики?

Турки и сбили, не суйся.
Летчика жалко.
Но вы же понимаете, приказ...

pantera_1 03 февраля 2018 | 21:21

http://racurs.ua/ua/n100577-pershi-znimky-z-miscya-padinnya-zbytogo-v-syriyi-rosiyskogo-litaka-su-25-dovely-zagybel-pilota
-------------------
За что сражался? Зачем эти смерти?

len56 03 февраля 2018 | 21:23

Ну,хорошо,либералы -гавно...допустим.
а что же вы,господа патриоты,продолжаете продавливать диваны вашими дряблыми задами??? Бегите в военкоматы! А? Вы же за войну?..
И чем вы,господа патриоты,отличаетесь от либералов?.Тем,что пишете другие слова в комментах???

nran 03 февраля 2018 | 21:26

Пора возвращаться домой ребятам. Нечего все время жертвовать россиянам себя ради идей. Все время проходит время, оказывается что не важно все это было.

konvoi 03 февраля 2018 | 21:26

Дело рук звезднополосатых дьяволят.

killbalafre 03 февраля 2018 | 23:04

konvoi: Мёртвые с косами вдоль дорог стоят, Дело рук путинских дьяволят.

diximania1948 03 февраля 2018 | 21:28

Похоже на то, что турки сбили очередной российский самолёт, ведь до сих пор у террористов не было ПЗРК. Ничего, Вова утрётся в очередной раз, ради "Турецкого потока".

vlasti_kranty 03 февраля 2018 | 21:40

Откуда там российские самолеты? Ведь плешивый главарь уже трижды объявлял об очередной окончательной победе и выводе рашенвойска.

vladimir_veteran 03 февраля 2018 | 21:44

Удивительно, что до настоящего времени в Сирии не было применения ПЗРК. Это табельное вооружение регулярной армии. А в каждой регулярной армии есть прапорщики, которые командуют складами и обменивают всякие военные штучки на дензнаки. Так что не думаю, что сирийский прапорщик продал всего один ПЗРК. А штурмовики - самая лакомая цель для этого вида ПВО. а далее другой прапорщик продаст Бук или Панцирь.

blume 03 февраля 2018 | 21:52

За что гибнут россияне?

severomorets 03 февраля 2018 | 21:57

Боюсь, что пилот мог разделить судьбу 30 террористов, уничтоженных сверхточным оружием, когда они собрались вокруг парня.

sapiens17 03 февраля 2018 | 22:00

"...групповой удар высокоточным оружием..."

Если высокоточный - то зачем групповой?
Печально, что погиб пилот.

bbob 03 февраля 2018 | 22:07

Пилот выполнял свой воинский долг, ему вечная память.

Но я не понимаю, Путин же наши войска из Сирии уже несколько раз выводил, как этот самолет там остался?

harmensz 03 февраля 2018 | 22:29

Как так?!..Ведь опарыш гэбистский там всех террористов победил?!...И не раз!!..И не раз!!

pushok1971 03 февраля 2018 | 22:40

Вангую, что дадут героя россии. Это звание дают как за уничтожение сирийцев, так и за руководство отрядом бандитов, убивающих российских солдат...

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