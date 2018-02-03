В Сирии сбит российский военный самолет Су-25

Летчик успел катапультировался, но был убит в бою с террористами,

сообщили в Минобороны России. Там отметили, что инцидент произошел сегодня при выполнении облета зоны деэскалации «Идлиб». Летчик успел доложить о катапультировании в районе,

подконтрольном боевикам «Джебхат ан-Нусра». По предварительной информации, самолет сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса". Сейчас российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии совместно с турецкой стороной, ответственной за зону деэскалации «Идлиб», принимают меры по возвращению тела российского летчика.

В Минобороны сообщили, что по району, откуда была запущена ракета, нанесен групповой удар высокоточным оружием.