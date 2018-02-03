Издатель Forbes Александр Федотов подтвердил, что является одним из спонсоров кампании Ксении Собчак
По его словам, он знает телеведущую уже много лет, она возглавляет одно из ключевых изданий медиахолдинга. Бизнесмен сообщил, что Собчак сказала ему о своем намерении баллотироваться в президенты и попросила финансовой поддержки еще в августе. Конкретную сумму он назвать отказался. Ранее сама Собчак в интервью РБК говорила, что планирует собрать в свой избирательный фонд «порядка 300 миллионов рублей», но у ее кампании больше одного спонсора.
Комментарии2
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kriimsdyk 03 февраля 2018 | 20:17
Ксения Общак
midnightblues 03 февраля 2018 | 21:02
Все как в Римской империи накануне развала
город наводнили блудницы и люмпены