Власти Великобритании намерены начать серьезную борьбу с незаконными накоплениями российских олигархов

«Вся мощь правительства» обрушится на коррумпированных политиков и иностранных преступников, которые используют Великобританию как убежище, сказал в интервью газете Times министр по вопросам безопасности Бен Уоллес.

На днях в Британии вступил в силу закон «Ордер на богатство неясного происхождения». Он позволяет заморозить активы стоимостью от 50 тысяч фунтов и начать расследование в случае, если их владелец не может объяснить, на каких законных основаниях они были получены. По данным Times, власти уже определили десятки целей для расследования.