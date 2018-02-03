Власти Великобритании намерены начать серьезную борьбу с незаконными накоплениями российских олигархов
«Вся мощь правительства» обрушится на коррумпированных политиков и иностранных преступников, которые используют Великобританию как убежище, сказал в интервью газете Times министр по вопросам безопасности Бен Уоллес.
На днях в Британии вступил в силу закон «Ордер на богатство неясного происхождения». Он позволяет заморозить активы стоимостью от 50 тысяч фунтов и начать расследование в случае, если их владелец не может объяснить, на каких законных основаниях они были получены. По данным Times, власти уже определили десятки целей для расследования.
Комментарии44
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kaplan911 03 февраля 2018 | 21:52
Молодцы бриты!
СЩА набросили аркан на это ворьё......и вот первая ласточка.
Хорошая новость......ржууунимааагуууу......от удовольствия.
Вспоминается Бендер..... "Запад нам поможет".
galina6837 03 февраля 2018 | 22:04
Низкий поклон иностранным санкциям !
Отечественная прокуратура и суды заняты противоположным - репрессиями законопослушных граждан и отмазыванием бандитов.