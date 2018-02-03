В городе Кировск Мурманской области в результате схода лавины погиб человек
В городе Кировск Мурманской области в результате схода лавины погиб человек. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры. По предварительным данным, группа из трех жителей города Апатиты в нарушение требований безопасности катались на необорудованном склоне горы Юкспор, не входящую в сеть туристического комплекса и сами спровоцировали сход лавины. На месте работают спасатели и спецтехника.
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