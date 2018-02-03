В Сирии сбит российский военный самолет Су-25. Пилот катапультировался, но был убит террористами

Об этом сообщили в Минобороны России. По предварительным данным, штурмовик сбит во время боя с боевиками в провинции Идлиб из переносного зенитно-ракетного комплекса. Отмечается, что летчик успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам «Джебхат ан-Нусра». Россия вместе с Турцией, ответственной за данную зону деэскалации принимают меры по возвращению тела российского военного.

Ранее «Би-би-си» передали со ссылкой на базирующийся в Великобритании Сирийский центр наблюдения за правами человека, что летчик взят в плен. В то же время на информационных ресурсах повстанцев появилось сообщение о его гибели, сообщает исследовательская группа Conflict Intelligence Team. Группировка «Джейш эн-Наср» распространила видеозапись падения штурмовика, а также горящих обломков с красной звездой. По информации Sky News Arabia, самолет был сбит ракетой класса «земля-воздух».