В Сирии сбит российский военный самолет Су-25. Пилот катапультировался, но был убит террористами
Об этом сообщили в Минобороны России. По предварительным данным, штурмовик сбит во время боя с боевиками в провинции Идлиб из переносного зенитно-ракетного комплекса. Отмечается, что летчик успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам «Джебхат ан-Нусра». Россия вместе с Турцией, ответственной за данную зону деэскалации принимают меры по возвращению тела российского военного.
Ранее «Би-би-си» передали со ссылкой на базирующийся в Великобритании Сирийский центр наблюдения за правами человека, что летчик взят в плен. В то же время на информационных ресурсах повстанцев появилось сообщение о его гибели, сообщает исследовательская группа Conflict Intelligence Team. Группировка «Джейш эн-Наср» распространила видеозапись падения штурмовика, а также горящих обломков с красной звездой. По информации Sky News Arabia, самолет был сбит ракетой класса «земля-воздух».
Комментарии122
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calorad 03 февраля 2018 | 20:49
Good job.
superkievlyanin 03 февраля 2018 | 21:17
собаке - собачья смерть
elen_starikova 03 февраля 2018 | 20:50
Пилот погиб в перестрелке с террористами. Российские ВКС уже нанесли по месту пуска точечный ракетный удар. Надеюсь и верю, что уничтожены не только террористы, но и из инструкторы!
russianfromdonetsk 03 февраля 2018 | 20:57
elen_starikova: Российские ВКС уже нанесли по месту пуска точечный ракетный удар
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Ракетой с чугуниевой боеголовкой.
old44 03 февраля 2018 | 21:30
elen_starikova: "не только террористы" - и сотни ни в чём не повинных жителей страны
lisitsa1962 03 февраля 2018 | 22:02
elen_starikova: Пилот погиб в перестрелке с террористами//--- А вот в некоторых новостях прошло что он попал в плен. Но после родного ракетного удара надейтесь и верьте :)
kvasoff 03 февраля 2018 | 20:50
Бармалеев сбивших самолет уже смешали с песком
ebze 03 февраля 2018 | 21:11
kvasoff: так вроде давно уже... Сам Солнцеликий прилетал в Сирию дабы официально объявить об этом. Однако на тебе и вдруг...
tenisfun 03 февраля 2018 | 21:14
kvasoff: А у тебя от этого запор прошёл?
curhatuy6 03 февраля 2018 | 21:08
РАДИ ЧЕГО?????? Молодой, здоровый человек, на обучение которого потрачены большие деньги, гибнет в чужой стране. В тысячи километров от родины???????
evgpekar 03 февраля 2018 | 21:16
Опять Обама..... Научил как купить ПЗРК в военторге и когда сбивать. В тот момент когда в РФ проходят патриотические митинги и концерты при пособничестве Эрдогана ударили в спину.... Кстати, кого прикрывал штурмовик, предназначенный "для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днём и ночью при прямой видимости цели"?
samsim 03 февраля 2018 | 21:17
птичкопад.
guskiy_ 03 февраля 2018 | 21:17
а разве Путен там не всех победил?
ebze 03 февраля 2018 | 21:20
guskiy_: если только в Call of Duty разве что...