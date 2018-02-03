Около 90 рейсов задержаны в столичных аэропортах в связи с непогодой

Еще порядка 10 отменены. Аэрофлот" также сообщает об отмене в воскресенье еще более двух десятков рейсов в «Шереметьево» и переносе времени прилета и вылета примерно полсотни. На столичный регион обрушился мощный снегопад. По данным синоптиков, за эти выходные может выпасть до половины месячной нормы осадков.