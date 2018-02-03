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19:33, 03 февраля 2018

Российская теннисистка Касаткина проиграла француженке Младенович в матче 12 финала турнира в Санкт-Петербурге

Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла француженке Кристине Младенович в матче 12 финала турнира в Санкт-Петербурге. Встреча, которая длилась два часа и 13 минут, завершилась поражением россиянки в трех сетах со счетом 6:3, 3:6, 2:6.
В финале Младенович встретится с чешкой Петрой Квитовой.

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