Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла француженке Кристине Младенович в матче 1⁄ 2 финала турнира в Санкт-Петербурге. Встреча, которая длилась два часа и 13 минут, завершилась поражением россиянки в трех сетах со счетом 6:3, 3:6, 2:6.

В финале Младенович встретится с чешкой Петрой Квитовой.