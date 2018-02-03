Крымского левого активиста заподозрили в экстремизме и призывах к терроризму
Евгений Каракашев был арестован за сообщения в групповом чате во «ВКонтакте».
Евгений Каракашев задержан как минимум до начала апреля. В его деле два эпизода. Как считает следствие, в прошлом году активист выложил в групповом чате на 35 человек текст, призывающий к терроризму. Что именно написал Каракашев не уточняется, однако в постановлении о возбуждении уголовного дела говорится, что эксперты исследовали текст, начинающийся со слов «гранату применяйте против» и оканчивающийся фразой «в окна органов власти, удачи». Кроме того, по версии следствия, Каракашев еще в 2014 году выложил в соцсеть видео под названием «последнее слово приморских партизан». В этом ролике члены группировки, осужденные за нападение на сотрудников полиции и жителей в Приморье в 2010 году, объясняют мотивы своих поступков. Запись была признана экстремистской.
Сам подозреваемый своей вины не признает.
Комментарии2
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herch 03 февраля 2018 | 11:12
В Минске суд признал трех авторов российского сайта Regnum виновными в разжигании межнациональной вражды и приговорил к пяти годам лишения свободы с отсрочкой наказания на три года, их освободили под подписку о невыезде.
Авторы Regnum провели под стражей в Минском следственном изоляторе почти 14 месяцев. Это время засчитали в срок отбывания наказания.
Осужденные не признали своей вины, в последнем слове называли процесс политическим и после суда заявили, что будут обжаловать приговор. Во время процесса они признали, что за свои статьи получали деньги от редакций из Москвы и от российского посольства в Минске.
Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении фигурантов стали заключения Республиканской экспертной комиссии по оценке информационной продукции на предмет наличия или отсутствия признаков экстремизма при Министерстве информации.
Комиссия со стороны обвинения пришла к выводу, что журналисты ставили под сомнение суверенитет Беларуси, а также в текстах содержались оскорбительные высказывания в адрес белорусского народа, истории, языка и культуры.
russkie_za_sverjenie 03 февраля 2018 | 11:17
herch: Горжусь Россией. Такая высокоморальная и нравственная. За репост сроки, а сердюкова за многоярдные хищения гадкий путёнок отпустил. И дал кресло директора в госкорпорации.