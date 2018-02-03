Крымского левого активиста заподозрили в экстремизме и призывах к терроризму

Евгений Каракашев был арестован за сообщения в групповом чате во «ВКонтакте».

Евгений Каракашев задержан как минимум до начала апреля. В его деле два эпизода. Как считает следствие, в прошлом году активист выложил в групповом чате на 35 человек текст, призывающий к терроризму. Что именно написал Каракашев не уточняется, однако в постановлении о возбуждении уголовного дела говорится, что эксперты исследовали текст, начинающийся со слов «гранату применяйте против» и оканчивающийся фразой «в окна органов власти, удачи». Кроме того, по версии следствия, Каракашев еще в 2014 году выложил в соцсеть видео под названием «последнее слово приморских партизан». В этом ролике члены группировки, осужденные за нападение на сотрудников полиции и жителей в Приморье в 2010 году, объясняют мотивы своих поступков. Запись была признана экстремистской.

Сам подозреваемый своей вины не признает.