В Сегеже сегодня должна пройти акция с требованием отставки главы поселения Анатолия Лотоша

Организаторы обвиняют его в неспособности решить ключевые проблемы жителей, в частности, расселить ветхие дома.

Протестующие требуют смены руководства на местном уровне и заявляют о некомпетентности чиновников. Поселение находится в плачевном состоянии, проблемы людей, которые оказались в разваливающихся домах, не решаются, а расходы на содержание муниципальных служащих и главы администрации превышают установленные нормативы, — жалуется организатор митинга Андрей Рогалевич. Он напоминает, что именно на нехватку денег в бюджете чиновники ссылались, когда в очередной раз отказались признать аварийными более 150 строений. При этом в официальных сообщениях подчёркивалось, что эти дома не пригодны для проживания. Рогалевич призывает власти и прокуратуру Карелии провести проверку работы администрации. Организатор митинга считает, что они совершили преступление и слишком долго бездействовали, из-за чего, цитата, «люди живут и продолжают жить в нечеловеческих условиях».

Митинг за отставку главы Сегежского поселения Анатолия Лотоша согласован с его Администрацией.