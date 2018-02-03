В Москве и других городах России сегодня пройдет серия патриотических митингов
В соцсетях пишут, что местные власти активно привлекают для участия в акциях бюджетников, школьников и студентов.
Организатором митингов-концертов под названием «Россия в моем сердце» заявлена Общественная плата, которая называет целью акций показать единство народа. Кроме того, мероприятия приурочены к юбилею победы в Сталинградской битве. При этом в «Единой России» утверждают, что митинг в столице пройдет в поддержку олимпийцев и чистого спорта.
Сообщения о принудительном сборе участников поступают из многих регионов. В Екатеринбурге, например, муниципалитеты разослали разнарядки по числу участников. В Оренбурге обязали прийти студентов и преподавателей вузов, в Армавире – школьников, а посетителям областного молодежного центра Воронежа намекнули, что из-за плохой явки у них могут отобрать помещение. Не осталась в стороне и Москва, где, согласно сообщениям студентов и бюджетников, их заставляют выходить на митинг на Васильевском спуске. В ряде подмосковных городов организуют автобусы для подвоза рабочих на акцию в центре столицы.
В партии власти уверяют, что участие в акциях – добровольное, и никаких задач по явке они не ставили.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
alrichter 03 февраля 2018 | 11:11
В Москве и других городах России сегодня пройдет серия патриотических митингов, на которые в "добровольно"-принудительном порядке сгоняют подневольных студентов и бюджетников..
mikhail_spb_ 03 февраля 2018 | 11:11
Смешали ура-патриотический коктейль из Сталинградской битвы, поддержки спортсменов-допингистов и мифического единства народонаселения.
И силой заставляют молодёжь наслаждаться этой дрянью.
evgolius7 03 февраля 2018 | 11:14
mikhail_spb_:
Это наш ответ на санкции....
Сгоняют как скот....