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11:00, 03 февраля 2018

В Москве и других городах России сегодня пройдет серия патриотических митингов

В соцсетях пишут, что местные власти активно привлекают для участия в акциях бюджетников, школьников и студентов.

Организатором митингов-концертов под названием «Россия в моем сердце» заявлена Общественная плата, которая называет целью акций показать единство народа. Кроме того, мероприятия приурочены к юбилею победы в Сталинградской битве. При этом в «Единой России» утверждают, что митинг в столице пройдет в поддержку олимпийцев и чистого спорта.
Сообщения о принудительном сборе участников поступают из многих регионов. В Екатеринбурге, например, муниципалитеты разослали разнарядки по числу участников. В Оренбурге обязали прийти студентов и преподавателей вузов, в Армавире – школьников, а посетителям областного молодежного центра Воронежа намекнули, что из-за плохой явки у них могут отобрать помещение. Не осталась в стороне и Москва, где, согласно сообщениям студентов и бюджетников, их заставляют выходить на митинг на Васильевском спуске. В ряде подмосковных городов организуют автобусы для подвоза рабочих на акцию в центре столицы.

В партии власти уверяют, что участие в акциях – добровольное, и никаких задач по явке они не ставили.

Комментарии

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alrichter 03 февраля 2018 | 11:11

В Москве и других городах России сегодня пройдет серия патриотических митингов, на которые в "добровольно"-принудительном порядке сгоняют подневольных студентов и бюджетников..

mikhail_spb_ 03 февраля 2018 | 11:11


Смешали ура-патриотический коктейль из Сталинградской битвы, поддержки спортсменов-допингистов и мифического единства народонаселения.
И силой заставляют молодёжь наслаждаться этой дрянью.

evgolius7 03 февраля 2018 | 11:14

mikhail_spb_:
Это наш ответ на санкции....
Сгоняют как скот....

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