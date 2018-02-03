В Москве и других городах России сегодня пройдет серия патриотических митингов

В соцсетях пишут, что местные власти активно привлекают для участия в акциях бюджетников, школьников и студентов.

Организатором митингов-концертов под названием «Россия в моем сердце» заявлена Общественная плата, которая называет целью акций показать единство народа. Кроме того, мероприятия приурочены к юбилею победы в Сталинградской битве. При этом в «Единой России» утверждают, что митинг в столице пройдет в поддержку олимпийцев и чистого спорта.

Сообщения о принудительном сборе участников поступают из многих регионов. В Екатеринбурге, например, муниципалитеты разослали разнарядки по числу участников. В Оренбурге обязали прийти студентов и преподавателей вузов, в Армавире – школьников, а посетителям областного молодежного центра Воронежа намекнули, что из-за плохой явки у них могут отобрать помещение. Не осталась в стороне и Москва, где, согласно сообщениям студентов и бюджетников, их заставляют выходить на митинг на Васильевском спуске. В ряде подмосковных городов организуют автобусы для подвоза рабочих на акцию в центре столицы.

В партии власти уверяют, что участие в акциях – добровольное, и никаких задач по явке они не ставили.