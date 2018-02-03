В Москве ожидается сильный снегопад
В центре погоды «Фобос» РИА Новости сообщили, что сегодня может выпасть от трети до половины месячной нормы осадков. Снегопады будут самыми мощными для февраля в этом столетии.
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В центре погоды «Фобос» РИА Новости сообщили, что сегодня может выпасть от трети до половины месячной нормы осадков. Снегопады будут самыми мощными для февраля в этом столетии.
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