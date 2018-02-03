В Санкт-Петербурге больше 30 тысяч человек остались без света из-за аварии на ТЭЦ
Как сообщили ТАСС в ситуационно-аналитическом центре Минэнерго, аварийные отключения произошли на Первомайской и Василеостровской ТЭЦ из-за замыканий на трансформаторе. Очевидцы сообщали, что на Первомайской ТЭЦ была яркая вспышка, которую приняли за взрыв. Экстренные службы города говорят, что никакого взрыва не было.
Комментарии1
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neyexo 03 февраля 2018 | 10:37
Если бы Чубайс оставался в РАО ЕЭС который бы тоже оставался - то Чубайс был бы виноват.
Но сейчас за все отвечает уже другой человек.