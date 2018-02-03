В Санкт-Петербурге больше 30 тысяч человек остались без света из-за аварии на ТЭЦ

Как сообщили ТАСС в ситуационно-аналитическом центре Минэнерго, аварийные отключения произошли на Первомайской и Василеостровской ТЭЦ из-за замыканий на трансформаторе. Очевидцы сообщали, что на Первомайской ТЭЦ была яркая вспышка, которую приняли за взрыв. Экстренные службы города говорят, что никакого взрыва не было.