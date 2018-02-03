США подозревают Россию в намерении первой использовать ядерное оружие

Об этом говорится в новой ядерной доктрине США, которую Пентагон опубликовал на этой неделе. Российские власти готовы пойти на превентивный ядерный удар в случае военного противостояния с США. Москва ошибочно ожидает, что принудительные ядерные угрозы или ограниченный первый удар могли бы парализовать США и НАТО и тем самым положить конец конфликту на условиях России, отмечается в документе, который цитирует АР. В то же время в доктрине подчеркивается, что США по прежнему привержены политике ядерного нераспространения и продолжают соблюдать свои обязательства по соответствующему договору.