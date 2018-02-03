США подозревают Россию в намерении первой использовать ядерное оружие
Об этом говорится в новой ядерной доктрине США, которую Пентагон опубликовал на этой неделе. Российские власти готовы пойти на превентивный ядерный удар в случае военного противостояния с США. Москва ошибочно ожидает, что принудительные ядерные угрозы или ограниченный первый удар могли бы парализовать США и НАТО и тем самым положить конец конфликту на условиях России, отмечается в документе, который цитирует АР. В то же время в доктрине подчеркивается, что США по прежнему привержены политике ядерного нераспространения и продолжают соблюдать свои обязательства по соответствующему договору.
Комментарии13
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joseph_gebbels 03 февраля 2018 | 10:40
Что за бредовая новость? Эхо совсем уже выродилось в спид-инфо.
ksp_49 03 февраля 2018 | 10:51
joseph_gebbels: это произошло очень давно.
sisyanfashist 03 февраля 2018 | 10:41
Русские понимают только силу , поэтому их надо напугать ! Предлагаю мириканцам шарахнуть ядреной бонбой по хохлам ,дескать смотрите какие мы сильные ! Увидев такое ,Путин ваще кааак испугается , и воцарится мир во всем мире!
davi__koloradov 03 февраля 2018 | 10:44
От бесноватой кремлевской макаки всего ожидать можно.
mjolner666 03 февраля 2018 | 10:53
davi__koloradov:
Смешно то, что если лохлов или кого ещё, в т.ч. и из НАТО будут мочить, США не будет на это автоматически отвечать...
Ещё смешнее, что туповатые лохлы за эту амбреллу расхерачили себе страну, поубивали тысячи украинцев и т.д. и т.п.
fr312 03 февраля 2018 | 11:16
davi__koloradov: От бесноватой кремлевской макаки всего ожидать можно----Она кстати,сама призналась ,что при захвате крыма приказала привести ядерное оружие в боевую готовность.
ostanovka 03 февраля 2018 | 10:46
Зачем подозревать, Когда уверен?
В новой русской военной доктрине, которой так хвастался русский президент лет семь назад, прямым текстом написано о превентивном ядерном ударе русских и использовании ядерного оружия русскими в локальных войнах.
После чего в знаменитом фильме "Судеты. Путь домой" Путин чистосердечно сознался, что, в соответствии с новорусский военной доктриной, в начале 2014 года русские уже привели в готовность свои ядерные силы для удара по Украине.
Для справки: ядерное оружие является орудием массового поражения и предназначено для уничтожения мирного населения.
mjolner666 03 февраля 2018 | 10:57
ostanovka:
В Крыму - мир и достаток...
Для украинских девушек строят новые рабочие места - трассу Таврида.
Путин заботится о свидомых, несмотря на то, что это подлый и рабский народец.
ksp_49 03 февраля 2018 | 11:12
ostanovka: поленце, разберись с грязной бомбой, о которой мечтал Турчинов.
nikvol 03 февраля 2018 | 11:12
ostanovka: Путин чистосердечно сознался, что, в соответствии с новорусский военной доктриной, в начале 2014 года русские уже привели в готовность свои ядерные силы для удара по Украине
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Не злоупотребляйте наркотиками.
severomorets 03 февраля 2018 | 10:53
Охренеть! 8 лет думали. В соответствии с военной доктриной 2010 г РФ может применить ядерное оружие в ответ на агрессию. Вы нам Тамагавк - а мы вам Искандером с ядерной боеголовкой или Калибром, если будут в наличии. Понятно?
mppv 03 февраля 2018 | 10:59
США применит и применяли первыми ядерное оружие.
Начинали войны без объявления.
Захватывали территории, в том числе российские.
Думают, так же поступят и с ними?
zolingen 03 февраля 2018 | 11:02
Когда аргументы кончаются, в ход идут кулаки. У нас аргументов нет давно. Вывод?